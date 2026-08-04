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  4. «Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне

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«Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне
Соболев – СМИ: больше ни одного интервью, никому не позволю трогать мою семью.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев жестко обратился к представителям СМИ.

Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Сергей оскорблял «Зенит» во время стрима. 

«Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю.

Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» – написал Соболев. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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На моей памяти Соболев в дцатый раз грозит больше не общаться с прессой. Но каждый раз спустя время (обычно непродолжительное) переобувается

И это при том, что с точки зрения журналистики интервью его особого интереса не несут, ибо человек он недалекий. А вот для недоблогеров и хайпожоров Саша со своими периодически появляющимся глупыми заявлениями, конечно, лакомый кусок
ОтветBartez1986
На моей памяти Соболев в дцатый раз грозит больше не общаться с прессой. Но каждый раз спустя время (обычно непродолжительное) переобувается И это при том, что с точки зрения журналистики интервью его особого интереса не несут, ибо человек он недалекий. А вот для недоблогеров и хайпожоров Саша со своими периодически появляющимся глупыми заявлениями, конечно, лакомый кусок
Общительный)
ОтветBartez1986
На моей памяти Соболев в дцатый раз грозит больше не общаться с прессой. Но каждый раз спустя время (обычно непродолжительное) переобувается И это при том, что с точки зрения журналистики интервью его особого интереса не несут, ибо человек он недалекий. А вот для недоблогеров и хайпожоров Саша со своими периодически появляющимся глупыми заявлениями, конечно, лакомый кусок
Последнее китайское предупреждение! Теперь точно последнее!
если не хочешь, чтобы общество трогало семью, не нужно эту семью допускать на стримы и другую общественную деятельность, иначе несите ответственность за свои публичные поступки
ОтветMbIp
если не хочешь, чтобы общество трогало семью, не нужно эту семью допускать на стримы и другую общественную деятельность, иначе несите ответственность за свои публичные поступки
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ОтветзлоДей
Комментарий скрыт
Спросить с родителя за поступки ребёнка = дуэль с ребёнком?
Истеричная реакция. Написать про то, что сын пошел в академию "Зенита" - это значит "трогать семью"?
ОтветДеметрио
Истеричная реакция. Написать про то, что сын пошел в академию "Зенита" - это значит "трогать семью"?
не надо лукавить. парня начали буллить за то, что он 2 года назад чмырил Зенит, а теперь перешел в их академию. реакция Соболева как отца очень понятна
ОтветMaxim Koskin
не надо лукавить. парня начали буллить за то, что он 2 года назад чмырил Зенит, а теперь перешел в их академию. реакция Соболева как отца очень понятна
если чмырил, то по заслугам, вне зависимости от возраста. Надо вежливо общаться в сети, а то некоторые забывают про айпи )))
Так может не стоило семью тащить на стрим и подначивать оскорблять принципиального соперника, Сашенька?

Сашенька, у многих спортсменов есть дети и семьи, но почему-то дети других спортсменов не появляются на их стримах с оскорблениями.

Воспитанием бы своего ребенка лучше занимался, а не учил его с малолетства оскорблять других публично.
ОтветNeromog
Так может не стоило семью тащить на стрим и подначивать оскорблять принципиального соперника, Сашенька? Сашенька, у многих спортсменов есть дети и семьи, но почему-то дети других спортсменов не появляются на их стримах с оскорблениями. Воспитанием бы своего ребенка лучше занимался, а не учил его с малолетства оскорблять других публично.
Так для этого мозги нужны, а с ними у дельфина реально напряг...
Какая трагедия, как же мы все это переживем((
ОтветJuVero
Какая трагедия, как же мы все это переживем((
Не,не,не не переживём. Вся страна недоумении
Как бы не сглазить- может дельфин и правда заткнется))
ОтветКалькулон
Как бы не сглазить- может дельфин и правда заткнется))
Даже если бы он зашил рот предварительно заклеив его суперклеем, через пару туров всё равно заговорил бы))
Ну когда семилетний ребёнок кого-то публично оскорбляет - это не говорит о его глупости, а является признаком неадекватности его родителей. Почему-то уверен, что он делал это не по убеждениям, а транслировал то, о чём его просили взрослые. А этой своей эскападой Соболев-старший только подтвердил свою недалёкость.
Защитил семью истерикой в соц.сети...Саня ну камооон.
ОтветПросто Владыка
Защитил семью истерикой в соц.сети...Саня ну камооон.
Зато теперь все будут знать, какой он сильный, этот скрипач))
То есть когда сын Сергей оскорблял Зенит - это папашу не беспокоило,а теперь "принципы" обнаружились?
В очередной раз показал свой уровень развития
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