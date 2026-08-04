«Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне
Соболев – СМИ: больше ни одного интервью, никому не позволю трогать мою семью.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев жестко обратился к представителям СМИ.
Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Сергей оскорблял «Зенит» во время стрима.
«Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю.
Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» – написал Соболев.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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И это при том, что с точки зрения журналистики интервью его особого интереса не несут, ибо человек он недалекий. А вот для недоблогеров и хайпожоров Саша со своими периодически появляющимся глупыми заявлениями, конечно, лакомый кусок
Сашенька, у многих спортсменов есть дети и семьи, но почему-то дети других спортсменов не появляются на их стримах с оскорблениями.
Воспитанием бы своего ребенка лучше занимался, а не учил его с малолетства оскорблять других публично.