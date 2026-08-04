«Трогать мою семью я никому никогда не позволю. Больше ни одного интервью, ни слова не скажу в микст-зоне. Хайпуйте!» Соболев обратился к СМИ и «недоблогерам» на фоне новостей о его сыне

Соболев – СМИ: больше ни одного интервью, никому не позволю трогать мою семью.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев жестко обратился к представителям СМИ.

Ранее стало известно, что 9-летний сын футболиста поступил в академию петербургского клуба. На фоне этого некоторые СМИ и блогеры вспоминали, как в 2024 году Сергей оскорблял «Зенит» во время стрима.

«Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю.

Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют! Хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» – написал Соболев.