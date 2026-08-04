Венгер о планах ФИФА по продаже прав на ЧМ: «Я не был в них вовлечен и узнал из СМИ. Решение об отмене проекта было необходимым»

Венгер заявил, что не знал о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ.

Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с коммерческим планом относительно чемпионата мира.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

«Недавние события в ФИФА заслуживают того, чтобы я внес некоторую ясность.

В ФИФА я занимаю должность руководителя по глобальному развитию футбола. Вместе с моей командой я курирую анализ данных игры, онлайн-центр обучения ФИФА, развитие системы обучения молодежи в 60 академиях в 60 странах, где они наиболее необходимы, а также молодежные соревнования по всему миру. Кроме того, я являюсь техническим советником IFAB.

Я не был вовлечен в этот стратегический план и впервые узнал о проекте из сообщений в СМИ. Решение об отмене проекта было абсолютно необходимым и не подлежит сомнению, поскольку я твердо верю в независимую ФИФА, которая служит нашей игре, действуя ответственно, прозрачно и честно», – заявил Венгер.