  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Венгер о планах ФИФА по продаже прав на ЧМ: «Я не был в них вовлечен и узнал из СМИ. Решение об отмене проекта было необходимым»

0
Венгер о планах ФИФА по продаже прав на ЧМ: «Я не был в них вовлечен и узнал из СМИ. Решение об отмене проекта было необходимым»
Венгер заявил, что не знал о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ.

Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с коммерческим планом относительно чемпионата мира.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

«Недавние события в ФИФА заслуживают того, чтобы я внес некоторую ясность. 

В ФИФА я занимаю должность руководителя по глобальному развитию футбола.  Вместе с моей командой я курирую анализ данных игры, онлайн-центр обучения ФИФА, развитие системы обучения молодежи в 60 академиях в 60 странах, где они наиболее необходимы, а также молодежные соревнования по всему миру. Кроме того, я являюсь техническим советником IFAB.

Я не был вовлечен в этот стратегический план и впервые узнал о проекте из сообщений в СМИ. Решение об отмене проекта было абсолютно необходимым и не подлежит сомнению, поскольку я твердо верю в независимую ФИФА, которая служит нашей игре, действуя ответственно, прозрачно и честно», – заявил Венгер.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48455 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кавеха Солекола
logoАрсен Венгер
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Арсен в белом пальто, в смысле в белом пуховике.
Да ладно, посмотрел на реакции и отзывы. Понял что инфантину никто не спасет. Даже хозяин этого пса из Вашингтона, после ЧМ о нем забыл. Вот и решил высказаться😁
ОтветКрасная стрела
Да ладно, посмотрел на реакции и отзывы. Понял что инфантину никто не спасет. Даже хозяин этого пса из Вашингтона, после ЧМ о нем забыл. Вот и решил высказаться😁
Вовремя предать - это не предать, а предвидеть.))))
Довольно странно ожидать, что любой менеджер ФИФА был вовлечен в подобную ерунду. В этом случае утечки бы произошли давно, а не на фазе ультматумов.
ОтветMarcus-light
Довольно странно ожидать, что любой менеджер ФИФА был вовлечен в подобную ерунду. В этом случае утечки бы произошли давно, а не на фазе ультматумов.
должно было быть вовлечено множество разных "менеджеров ФИФА" и должны были быть не "утечки", а спокойное открытое обсуждение с конфедерациями, ассоциациями, клубами, футболистами, болельщиками. То, как Инфантино представил этот план, чуть ли не хуже самого плана.
Ответuchiyamada
должно было быть вовлечено множество разных "менеджеров ФИФА" и должны были быть не "утечки", а спокойное открытое обсуждение с конфедерациями, ассоциациями, клубами, футболистами, болельщиками. То, как Инфантино представил этот план, чуть ли не хуже самого плана.
Так о том и речь. То как план был сверстан - показатель, что от ФИФА там работало 2.5 калеки. Большую часть сверстали американцы. Ибо я в жизни не поверю, что даже Инфантино всерьез считал, что за 20-40 млн можно купить голоса европейских федераций, или они "схавают" продажность мелких федераций
Я понимаю, что вместо одной крысы придёт другая крыса, но вот именно лысая крыса, просто своей физиономией вызывает дикое отвращение. Инфантино аут!
Конец Инфантине. Все от него шарахаются, как чёрт от ладана. И УЕФА, и Палестина, и Госдеп и даже Венгер))))
>>Я не был вовлечен в этот стратегический план и впервые узнал о проекте из сообщений в СМИ.

судя по комментариям всех этих деятелей, вообще никто не знал про этот план, кроме Инфантино и Кушнера. Что само по себе уже должно являться причиной для отставки лысого торговца футбола.
Этот прохиндей в своём репертуаре ))
Вот. Правильно.
Инфантино следует также сказать!
Некоторые пытаются поставить под сомнение слова Венгера. Только вот его вклад в футбол настолько велик, что ему не нужно оправдываться ни перед кем.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семак о сыне Соболева: «Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. На настроении Саши это не отражается»
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде