  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Пока ничего нет, но никогда не говори никогда. Слухи о «Зените» не комментирую, если клубы между собой решат, будем смотреть»
0

Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Пока ничего нет, но никогда не говори никогда. Слухи о «Зените» не комментирую, если клубы между собой решат, будем смотреть»

Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: никогда не говори никогда.

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе форварда в другой клуб.

«Пока что никаких уходов в другие клубы нет, но никогда не говори никогда. Костя не скрывал, что хочет поиграть в Европе. Но сейчас начнется чемпионат мира, а до него вряд ли будут какие-то предложения или даже разговоры. Но у Кости нет такого, что лишь бы уехать абы куда.

Что касается «Зенита», слухи не комментирую. У нас контракт с «Динамо» до 2030 года. Если клубы между собой решат, то будем дальше смотреть. Но сейчас хочется, чтобы Костя за сборную отыграл и уехал в нормальный отпуск. На данный момент он игрок «Динамо», а мы никуда не просимся и не стучим в дверь, чтобы нас куда-то взяли», – сказал Сафонов. 

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКонстантин Тюкавин
logoДинамо Москва
Алексей Сафонов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
агенты

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как же у агента чешутся ручки хоть куда-нибудь продать Тюкавина и срубить бабла. Прям орет в каждом интервью об этом
ОтветRoman
Как же у агента чешутся ручки хоть куда-нибудь продать Тюкавина и срубить бабла. Прям орет в каждом интервью об этом
Вместо захода на европейских партнеров, агентства и клубы, он языком чешет в местных СМИ.
Ответmaddd
Вместо захода на европейских партнеров, агентства и клубы, он языком чешет в местных СМИ.
Зачем заходить на европейских партнеров, если за большие деньги(которые в Европе не дадут), можно игрока спровадить в Зенит.
У агентов, все как обычно.
За деньги - да.
Ради своей монеты, подтолкнут игрока на любую дичь...
Представляю, с каким выражением лица читают очередное интервью агента Сафонова болельщики и руководители Динамо. А ведь Тюкавин при желании мог легко бы осадить своего агента, который просто паразитирует каждую неделю на фамилии футболиста.
Вот такое вот уважение от игрока к родному клубу.
ОтветВасилий Васильев
Представляю, с каким выражением лица читают очередное интервью агента Сафонова болельщики и руководители Динамо. А ведь Тюкавин при желании мог легко бы осадить своего агента, который просто паразитирует каждую неделю на фамилии футболиста. Вот такое вот уважение от игрока к родному клубу.
Чтобы хороший игрок остался в клубе - должно поработать руководство клуба. Причём совсем не в плане его контракта, а в направлении успешности клуба в целом.
Руководство Динамо отличается бессистемностью и истеричными решениями.
ОтветOnion
Чтобы хороший игрок остался в клубе - должно поработать руководство клуба. Причём совсем не в плане его контракта, а в направлении успешности клуба в целом. Руководство Динамо отличается бессистемностью и истеричными решениями.
Уйдёт. Тюкавин.Молчит.Значит.есть.повод.Зенит отвалит денег уйму. Не думаю, что Тюкавин такой уж патриот наука. Пора ему высказаться по поводу слухов
Значит всё-таки интерес Зенита есть.
ОтветDark.Babysitter
Значит всё-таки интерес Зенита есть.
Получается да. Не двусмысленно сказал, если клубы договорятся. Значит разговор уже идет.
ОтветDark.Babysitter
Значит всё-таки интерес Зенита есть.
Да вы уже не первый год пытаетесь Костю заполучить.
Кто не хотел бы стать чемпионом и получать больше? Не удивлюсь если окажется в Зените.
Хороший знак. Похоже переговоры идут и есть шансик на Тюкавина в Зените. Было бы супер.
ОтветПроблемы Аршавина
Хороший знак. Похоже переговоры идут и есть шансик на Тюкавина в Зените. Было бы супер.
Хрен когда Зина получит Костю?
Был в Динамо Арсен Захарян - начинающая звезда Мирового футбола!
Все восхищались его мастерством.
Агент наварил на нём бабла...
И всё, нет больше звезды.
Не пестрят больше заголовки газет
его именем.
Теперь тоже самое хотят сделать с Тюкавиным.
Печалька!
ОтветГеннадий Швецов
Был в Динамо Арсен Захарян - начинающая звезда Мирового футбола! Все восхищались его мастерством. Агент наварил на нём бабла... И всё, нет больше звезды. Не пестрят больше заголовки газет его именем. Теперь тоже самое хотят сделать с Тюкавиным. Печалька!
В Европу не нравится, в Зенит не нравится. Не угодить. Лучше в динаме и дальше сохнуть без перспектив )
Ответgudlav
В Европу не нравится, в Зенит не нравится. Не угодить. Лучше в динаме и дальше сохнуть без перспектив )
ну уж точно не в гнилую зинку переходить!!!!
Переговоры X с Y идут в Берне полным ходом
У торгашей девиз один, побольше срубить бабла с продажи игрока. Надеюсь с Зенитом никаких переговоров не будет.
В Зените раскроется )))Если перейдет то это топ трансфер
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 28 млн евро. Кисляк и Сперцян – в топ-3, Энрике – 4-й, Тюкавин – 6-й, Глушенков, Угальде, Кордоба – в топ-20
26 мая, 14:35
Каборе о лимите: «Он придуман для повышения уровня местных игроков. Если бы я был гражданином России, никуда бы не уезжал – здесь созданы все условия для футбола»
25 мая, 13:37
Аршавин за переход Тюкавина в «Зенит»: «Он же хочет чемпионство. Что ему, занимать десятые места?»
25 мая, 05:18
Рекомендуем
Главные новости
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
3 минуты назад
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
6 минут назад
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
14 минут назад
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
18 минут назад
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
20 минут назад
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
29 минут назад
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
31 минуту назад
Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Сперцян – 2-й, Батраков – 3-й, Вендел – 4-й, Барко – 5-й, Кисляк – 6-й, Глушенков – 7-й («СЭ»)
40 минут назад
Пеп растрогался и заплакал во время просмотра видео, в котором фанаты «Сити» на улицах Манчестера благодарили его за работу
45 минут назадВидео
Карпин о сборной России после допуска: «Она не будет одной из последних, 100%. Многие с Египтом выглядели достойно»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
сегодня, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
сегодня, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
сегодня, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
сегодня, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
сегодня, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
сегодня, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
сегодня, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
сегодня, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
сегодня, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
сегодня, 17:42
Рекомендуем