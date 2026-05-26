Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Пока ничего нет, но никогда не говори никогда. Слухи о «Зените» не комментирую, если клубы между собой решат, будем смотреть»
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе форварда в другой клуб.
«Пока что никаких уходов в другие клубы нет, но никогда не говори никогда. Костя не скрывал, что хочет поиграть в Европе. Но сейчас начнется чемпионат мира, а до него вряд ли будут какие-то предложения или даже разговоры. Но у Кости нет такого, что лишь бы уехать абы куда.
Что касается «Зенита», слухи не комментирую. У нас контракт с «Динамо» до 2030 года. Если клубы между собой решат, то будем дальше смотреть. Но сейчас хочется, чтобы Костя за сборную отыграл и уехал в нормальный отпуск. На данный момент он игрок «Динамо», а мы никуда не просимся и не стучим в дверь, чтобы нас куда-то взяли», – сказал Сафонов.
За деньги - да.
Ради своей монеты, подтолкнут игрока на любую дичь...
Вот такое вот уважение от игрока к родному клубу.
Руководство Динамо отличается бессистемностью и истеричными решениями.
Все восхищались его мастерством.
Агент наварил на нём бабла...
И всё, нет больше звезды.
Не пестрят больше заголовки газет
его именем.
Теперь тоже самое хотят сделать с Тюкавиным.
Печалька!