Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: «Пока ничего нет, но никогда не говори никогда. Слухи о «Зените» не комментирую, если клубы между собой решат, будем смотреть»

Агент Тюкавина о возможном уходе форварда из «Динамо»: никогда не говори никогда.

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина , высказался о возможном переходе форварда в другой клуб.

«Пока что никаких уходов в другие клубы нет, но никогда не говори никогда. Костя не скрывал, что хочет поиграть в Европе. Но сейчас начнется чемпионат мира, а до него вряд ли будут какие-то предложения или даже разговоры. Но у Кости нет такого, что лишь бы уехать абы куда.

Что касается «Зенита », слухи не комментирую. У нас контракт с «Динамо » до 2030 года. Если клубы между собой решат, то будем дальше смотреть. Но сейчас хочется, чтобы Костя за сборную отыграл и уехал в нормальный отпуск. На данный момент он игрок «Динамо», а мы никуда не просимся и не стучим в дверь, чтобы нас куда-то взяли», – сказал Сафонов.