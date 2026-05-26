Селюк про Батракова: «Один из лучших российских игроков, но пока он не стоит 28 млн евро. Многих оценивают в 3-5 млн, но в Европе их бы не купили и за 500 тысяч»

Селюк: Батраков – хороший игрок, но пока он не стоит 28 млн.

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной стоимости Алексея Батракова .

Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Локомотива » самым дорогим игроком Мир РПЛ – его стоимость оценили в 28 миллионов евро .

«Думаю, пока 28 млн евро он не стоит. На Transfermarkt формируется стоимость в зависимости от слухов про «ПСЖ», и вроде как цена начинает расти. Но многие российские игроки оцениваются в 3-5 миллионов, а в Европе их не купили бы и за 500 тысяч. В любом случае, Батраков – хороший футболист. На сегодняшний день один из лучших российских игроков.

Батракову, безусловно, надо еще многому учиться и расти. Может, «Локомотив» и продаст его, но вокруг него должна строиться любая команда. Даже если его купит «Зенит ». Он реально хороший игрок», – сказал Селюк.