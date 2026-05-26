  Селюк про Батракова: «Один из лучших российских игроков, но пока он не стоит 28 млн евро. Многих оценивают в 3-5 млн, но в Европе их бы не купили и за 500 тысяч»
Селюк про Батракова: «Один из лучших российских игроков, но пока он не стоит 28 млн евро. Многих оценивают в 3-5 млн, но в Европе их бы не купили и за 500 тысяч»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной стоимости Алексея Батракова.

Портал Transfermarkt назвал полузащитника «Локомотива» самым дорогим игроком Мир РПЛ – его стоимость оценили в 28 миллионов евро

«Думаю, пока 28 млн евро он не стоит. На Transfermarkt формируется стоимость в зависимости от слухов про «ПСЖ», и вроде как цена начинает расти. Но многие российские игроки оцениваются в 3-5 миллионов, а в Европе их не купили бы и за 500 тысяч. В любом случае, Батраков – хороший футболист. На сегодняшний день один из лучших российских игроков.

Батракову, безусловно, надо еще многому учиться и расти. Может, «Локомотив» и продаст его, но вокруг него должна строиться любая команда. Даже если его купит «Зенит». Он реально хороший игрок», – сказал Селюк. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
То-ли дело моё "чёрное золото"!
Что он несет!? За Сафонова дали 20 млн евро…
Селюк привык своих африканцев за 500 тысяч продавать, а 20 млн (опция выкупа) по нынешним временам с учетом инфляции сумма небольшая, особенно для такого клуба как «ПСЖ»
Батраков-один из главных активов ру футбола. Его запросто можно представить,например, в Монако. Если не пойдет в том же ПСЖ,куда его сватают,то его всегда можно продать в другой клуб. Парню 20 лет и из него можно вылепить топ- игрока при должном тренере
И чего Головин достиг за 5 лет в Монако? У Батракова перед ним есть козырь - молодость, но это также может быть и недостатком в чужой стране.
Ну во-первых , Головин уже 8 лет как игрок основного состава команды уровня топ-5 чемпионата Франции , за это время провел более 200 матчей в чемпионате и набил там 36+38 , причем некоторые тренеры его даже в опорку ставили . несколько раз признавался одним из лучших игроков чемпина своей позиции . его карьеру подпортили его же бесконечные травмы и только .
Это так , для вашего общего развития.
Я бы послушал его будь он его агентом. Там в глазах искрилось бы
А в Англии «деревья» стоят миллионы фунтов
А меня за эти же слова заминусовали....
