Альварес сообщил «Атлетико», что ему интересен переход в «Барселону» или «ПСЖ». Мадридцы оценивают форварда в 150 млн евро

Альварес хотел бы поиграть за «Барселону» и «ПСЖ».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста ESPN Мартина Аревало, в ходе переговоров о продлении контракта форвард через агента передал руководству «Атлетико», что комфортно чувствует себя в нынешней команде, но может пересмотреть свои планы в том случае, если появится возможность присоединиться к интересующим его проектам. Речь идет о «блаугране» и «ПСЖ».

Отмечается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне обычно не препятствует уходу своих игроков, а потому, вероятно, не будет мешать и Альваресу.

«Атлетико» запросит за нападающего 150 млн евро, поэтому заключить сделку будет очень тяжело, но «Барселона» считает, что именно желание игрока может стать решающим фактором в переговорах. Аргентинец рассматривается как приоритетная замена Роберту Левандовскому.