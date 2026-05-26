  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Альварес сообщил «Атлетико», что ему интересен переход в «Барселону» или «ПСЖ». Мадридцы оценивают форварда в 150 млн евро
0

Альварес сообщил «Атлетико», что ему интересен переход в «Барселону» или «ПСЖ». Мадридцы оценивают форварда в 150 млн евро

Альварес хотел бы поиграть за «Барселону» и «ПСЖ».

Хулиан Альварес хочет играть за «Барселону».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на журналиста ESPN Мартина Аревало, в ходе переговоров о продлении контракта форвард через агента передал руководству «Атлетико», что комфортно чувствует себя в нынешней команде, но может пересмотреть свои планы в том случае, если появится возможность присоединиться к интересующим его проектам. Речь идет о «блаугране» и «ПСЖ».

Отмечается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне обычно не препятствует уходу своих игроков, а потому, вероятно, не будет мешать и Альваресу.

«Атлетико» запросит за нападающего 150 млн евро, поэтому заключить сделку будет очень тяжело, но «Барселона» считает, что именно желание игрока может стать решающим фактором в переговорах. Аргентинец рассматривается как приоритетная замена Роберту Левандовскому.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?248 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoХулиан Альварес
logoПСЖ
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoлига 1 Франция
logoДиего Симеоне
logoвозможные трансферы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Барселона только 150 млн рублей может заплатить
ОтветSasha-1992
Ну Барселона только 150 млн рублей может заплатить
Тенге*
ОтветSasha-1992
Ну Барселона только 150 млн рублей может заплатить
3000 Суторминых?
Барселона и 150 миллионов? Это сколько траншей будут платить? 150 траншей за 150 лет?
Ответ_Greg Moore
Барселона и 150 миллионов? Это сколько траншей будут платить? 150 траншей за 150 лет?
Комментарий скрыт
Ответ_Greg Moore
Барселона и 150 миллионов? Это сколько траншей будут платить? 150 траншей за 150 лет?
Комментарий удален модератором
Как он может быть заменой Левандовскому, если тот совсем другого плана игрок и один уже приходил из Атлетико за 100+ миллионов, в итоге назад сплавили в 3-4 раза дешевле, не стоит Альварес столько...
ОтветГеоргий Хасия
Как он может быть заменой Левандовскому, если тот совсем другого плана игрок и один уже приходил из Атлетико за 100+ миллионов, в итоге назад сплавили в 3-4 раза дешевле, не стоит Альварес столько...
Комментарий скрыт
ОтветZorickZorikovich
Комментарий скрыт
Это каких таких бездарей? Имья!
150 лямов за 8+6 в Ла Лиге? Как по мне игрок чуть выше среднего, не пойму откуда столько разговоров про этого игрока.
Понятно, что Барса такие деньги не потянет, а в ПСЖ за такие деньги он не нужен.
Второй раз развести Барсу на 100+ лямов у матрасов не получится, денег нет
150 только Аль Хуляль заплатит за него. Европейские вряд ли
Ну какие 150, максимум 100, либо он и дальше будет деградировать в катлетико и потом вообще за копейки не кому не нужен будет!
Ну если он сам хочет в Барсу, то можно рулить. Но 150 Барса не потянет. А ПСЖ хоть 250.
150 млн явно перебор

Как уже отметили, 90-100 млн для Атлетико продать с криком «БИНГО!»
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» – фаворит в борьбе за Альвареса. «Барселона» и «Арсенал» – в топ-3 претендентов на игрока
26 мая, 12:26
«Барселона» еще надеется купить Кейна, Альвареса или Жоао Педро
22 мая, 21:32
Лапорта о возможных переходах Холанда и Альвареса: «О трансферах напоказ речи нет, у «Барсы» сильная команда. Но мы никого не вычеркиваем из списка»
22 мая, 17:40
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
13 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
33 минуты назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
33 минуты назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
48 минут назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем