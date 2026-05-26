Бруну, Доннарумма, Райс, Тарковски, Сака и Игор Тиаго вошли в сборную АПЛ от WhoScored. Лучший средний балл – у Холанда
Холанд и Доннарумма попали в сборную сезона АПЛ от WhoScored.
WhoScored представил символическую сборную Премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.
Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.
В состав попали:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», средний балл – 6,83);
– защита: Матеуш Нунеш («Манчестер Сити», 7,03), Джеймс Тарковски («Эвертон», 7,12), Габриэл Магальяэс («Арсенал», 7,22), Нико О’Райли («Манчестер Сити», 7,01);
– полузащита: Букайо Сака («Арсенал», 7,25), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,49), Деклан Райс («Арсенал», 7,26), Жереми Доку («Манчестер Сити», 7,25);
– нападение: Игор Тиаго («Брентфорд», 7,09), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,53).
Опубликовал: Александр Суряев
