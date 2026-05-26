  • Бруну, Доннарумма, Райс, Тарковски, Сака и Игор Тиаго вошли в сборную АПЛ от WhoScored. Лучший средний балл – у Холанда
Холанд и Доннарумма попали в сборную сезона АПЛ от WhoScored.

WhoScored представил символическую сборную Премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.

Команда была составлена на основе рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

В состав попали:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», средний балл – 6,83);

защита: Матеуш Нунеш («Манчестер Сити», 7,03), Джеймс ТарковскиЭвертон», 7,12), Габриэл Магальяэс («Арсенал», 7,22), Нико О’Райли («Манчестер Сити», 7,01);

полузащита: Букайо Сака («Арсенал», 7,25), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,49), Деклан Райс («Арсенал», 7,26), Жереми Доку («Манчестер Сити», 7,25);

нападение: Игор Тиаго («Брентфорд», 7,09), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,53).

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?193 голоса
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Сака - крутейший игрок, но этот сезон объективно провалил. Да, травмы замучили плюс футбол Арсенала чуть изменился, но объективнее было бы поставить сюда Семеньо. Просто средняя оценка, видимо, выше у Букайо.
Ответ
да он лечился почти весь сезон + как мы увидели, что ему нужен Эдегор и защитник, забегающий за спину, а не Тимбер, который по сути только страховал сздади
Ответ
Так и фанаты Арсенала так считаем, но это электронные алгоритмы такие, тот же Дыркорумма лучший? Да он даже не в топ три в сезоне, столько ошибок, но из-за некоторых статистических нюансов он на первом, вот такой вот состав
Эрлинг Холланд, Деклан Райс и Бруно Фернандеш в фильме "Что здесь делает Джеймс Тарковски?!"
Ответ
Тарковский – отличный режиссур!
