«Зенит» предлагает 3,5 млн евро за 19-летнего защитника «Самсунспора» и сборной Кот-д’Ивуара Диабате. Турецкий клуб хочет 5 млн («Mash на спорте»)
«Зенит» заинтересован в 19-летнем защитнике «Самсунспора» и сборной Кот-д’Ивуара Али Диабате, сообщает «Mash на спорте».
Петербуржцы предложили за игрока 3,5 млн евро. Турецкий клуб запрашивает 5 млн евро.
«Зенит» настаивает на своей сумме и не хочет увеличивать предложение. «Самсунспор» просит поднять цену, намекая, что Диабате также интересуется «Лорьян».
В этом сезоне чемпионата Турции Диабате провел 6 матчей и отметился одной результативной передачей.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
Такого кадра обкатывать надо, хотя бы в лучшей лиге мира, например. Зениту-то он сейчас точно не нужен, тем более в пору прогрессирующего лимита. Тут может перспектива сработать - молодой, уже сборник, через 2-3 сезона в хорошем раскладе можно будет заработать на нём.
Но, давайте турецкие источники изначально делить на трое, зная их "верняки"...
Да, Нино - один из лучших ЦЗ РПЛ. Всегда умилялся его интервью о прочтенной русской литературе - это подкупает. Но, ЦЗ держать га берегу Невы, который головой находится в Бразилии, рядом с семьёй - себе дороже.
Пока играет и имеет спрос - надо поблагодарить за всё, отпустить и пожелать дальнейших успехов.