  • «Зенит» предлагает 3,5 млн евро за 19-летнего защитника «Самсунспора» и сборной Кот-д’Ивуара Диабате. Турецкий клуб хочет 5 млн («Mash на спорте»)
«Зенит» заинтересован в 19-летнем защитнике «Самсунспора» и сборной Кот-д’Ивуара Али Диабате, сообщает «Mash на спорте». 

Петербуржцы предложили за игрока 3,5 млн евро. Турецкий клуб запрашивает 5 млн евро.

«Зенит» настаивает на своей сумме и не хочет увеличивать предложение. «Самсунспор» просит поднять цену, намекая, что Диабате также интересуется «Лорьян».

В этом сезоне чемпионата Турции Диабате провел 6 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистику можно увидеть здесь

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
Не бразилец, не верю. А вообще вряд ли Зенит интересуется иностранцем центральным защитником, так как защей в клубе достаточно и так
Еще и цена 3,5 а не 35, точно утка)
Это каких ?)
Зачем Зениту центральный защитник, который даже в своем клубе игрок замены?
Тем более есть Ренан, который на Transfermarkt прямо сейчас 10 стоит и играет неплохо.
Если ему - 19 и за сезон сыграл 6 матчей, тогда его не с Ренаном, а с кем-то из ЦЗ Сочи сравнивать надо
Такого кадра обкатывать надо, хотя бы в лучшей лиге мира, например. Зениту-то он сейчас точно не нужен, тем более в пору прогрессирующего лимита. Тут может перспектива сработать - молодой, уже сборник, через 2-3 сезона в хорошем раскладе можно будет заработать на нём.
Но, давайте турецкие источники изначально делить на трое, зная их "верняки"...
Стая уток из Турции прилетела в Питер...
Если молодой Ренан остепенится и не будет устраивать танцы с мячом вблизи своих ворот, то это лучший вариант, но идеально было бы уговорить Нино остаться хотя бы на пару лет. Понятно что он хочет отправить в Бразилию своего больного ребëнка для адаптации к жизни среди своих, но обязательно ли присутствие при этом самого Нино? А впрочем семья дело тонкое, тут советы со стороны не принимаются.
Если игрок прямо заявляет, что хочет на родину, + семейные проблемы - мне кажется, его точно не стоит удерживать.
Да, Нино - один из лучших ЦЗ РПЛ. Всегда умилялся его интервью о прочтенной русской литературе - это подкупает. Но, ЦЗ держать га берегу Невы, который головой находится в Бразилии, рядом с семьёй - себе дороже.
Пока играет и имеет спрос - надо поблагодарить за всё, отпустить и пожелать дальнейших успехов.
Я до сих пор смеюсь воспоминая, что у Зенита на контракте до сих пор находится Ренан) Мне кажется, он свою паненку Акинфееву лет 10 назад уже забивал)
Бред, утка очередная, зачем Зениту этот салобон без опыта и практики???
а зачем им Дуран, в итоге?
Дуран давно дома, а тебя всё колбасит.
африканцев в зените ещё не было
У Зенита ЦЗ и так предостаточно даже с учётом ухода Нино. Нап нужен и вингеры скоростные с дриблингом и опорник в лице Карпукаса.
Сказки, господа, сказки
Сомнительно и не окей
