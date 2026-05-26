«Зенит» предлагает 3,5 млн евро за 19-летнего защитника «Самсунспора» и сборной Кот-д’Ивуара Диабате. Турецкий клуб хочет 5 млн («Mash на спорте»)

«Зенит» предложил 3,5 млн евро за защитника сборной Кот-д’Ивуара Диабате.

«Зенит» заинтересован в 19-летнем защитнике «Самсунспора » и сборной Кот-д’Ивуара Али Диабате, сообщает «Mash на спорте».

Петербуржцы предложили за игрока 3,5 млн евро. Турецкий клуб запрашивает 5 млн евро.

«Зенит » настаивает на своей сумме и не хочет увеличивать предложение. «Самсунспор» просит поднять цену, намекая, что Диабате также интересуется «Лорьян ».

В этом сезоне чемпионата Турции Диабате провел 6 матчей и отметился одной результативной передачей. Его статистику можно увидеть здесь .