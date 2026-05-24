🩵 Плакаты, слезы Пепа и эпичные проводы Бернарду – «Сити» плачет не из-за проигранного титула 😭
«Манчестер Сити» чемпионом АПЛ не стал и в этом сезоне, но, пожалуй, это не самая грустная новость месяца для фанатов «горожан». Клуб покидает уже легендарный Пеп Гвардиола и не менее важный, но уже на поле, Бернарду Силва. Также из команды уходит Джон Стоунз.
Бернарду заменили на 59-й минуте последнего матча. Провожали даже соперники.
Пепу Гвардиоле было нелегко – не только за себя, но и за португальца.
Гвардиоле тяжело весь матч. Легенды клуба приехали на стадион, а фанаты мучают душераздирающими плакатами.
