«Манчестер Сити» чемпионом АПЛ не стал и в этом сезоне, но, пожалуй, это не самая грустная новость месяца для фанатов «горожан». Клуб покидает уже легендарный Пеп Гвардиола и не менее важный, но уже на поле, Бернарду Силва. Также из команды уходит Джон Стоунз.

Бернарду заменили на 59-й минуте последнего матча. Провожали даже соперники.

Пепу Гвардиоле было нелегко – не только за себя, но и за португальца.

Гвардиоле тяжело весь матч. Легенды клуба приехали на стадион, а фанаты мучают душераздирающими плакатами.

