Корона подождет. Блестящая реакция Принца Уильяма на звонок во время награждения «Виллы»
Всем известно, что Принц Уильям со школьной скамьи болеет за «Астон Виллу». Наследник британской короны отправился в Стамбул, чтобы своими глазами увидеть, как его любимая команда завоевывает победу в Лиге Европы.
Как и многие фанаты «Виллы» тем вечером, Принц плакал.
Уильям снимал церемонию награждения «Виллы», когда на его смартфон поступил телефонный звонок.
Принц Уэльский отклонил звонок.
И возобновил съемку.
В такие моменты могут подождать даже дела королевской важности.
Комментарии