Всем известно, что Принц Уильям со школьной скамьи болеет за «Астон Виллу». Наследник британской короны отправился в Стамбул, чтобы своими глазами увидеть, как его любимая команда завоевывает победу в Лиге Европы.

Как и многие фанаты «Виллы» тем вечером, Принц плакал.

Уильям снимал церемонию награждения «Виллы», когда на его смартфон поступил телефонный звонок.

Принц Уэльский отклонил звонок.

И возобновил съемку.

В такие моменты могут подождать даже дела королевской важности.