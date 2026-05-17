Для Каземиро встреча с «Ноттингем Форест» в 37-м туре Премьер-лиге стала последней домашней игрой в футболке «Манчестер Юнайтед». «Олд Траффорд» красиво проводил игрока, завоевавшего сердца болельщиков.

Ультрас обещали подготовить для бразильца особый перформанс. Фанаты слово сдержали.

Каз был тронут.

После победы над «Ноттингемом» Каземиро обратился к «Олд Траффорду»: «Хочу сказать спасибо всем. Спасибо сотрудникам клуба, спасибо моим товарищам по команде. Но лучшее, что есть в этом клубе, –это вы, фанаты. Вы!»

Будем скучать.