Защитник «Зенита» Горшков о Дуране: «Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в АПЛ. Он очень сильный игрок, если хочет»
Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался об отъезде Джона Дурана из расположения «Зенита» перед матчем с «Ростовом».
Колумбийский форвард был арендован «Зенитом» зимой у «Аль-Насра» до конца сезона. В четверг Дуран покинул расположение клуба «по личным обстоятельствам».
Сегодня петербуржцы стали чемпионами России. В 30-м туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0).
«Отреагировал вообще спокойно. Понял ли я, что это за игрок? Если он хочет, это очень сильный футболист. Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в Англии, почему им интересовались клубы. Но если желания нет, то соответственно…
Общаемся ли мы сейчас? Вообще никак», – сказал Горшков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
