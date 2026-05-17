Защитник «Зенита» Горшков о Дуране: «Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в АПЛ. Он очень сильный игрок, если хочет»

Горшков о Дуране: были тренировки, где все понимали, почему он играл в АПЛ.

Защитник «Зенита » Юрий Горшков высказался об отъезде Джона Дурана из расположения «Зенита» перед матчем с «Ростовом».

Колумбийский форвард был арендован «Зенитом» зимой у «Аль-Насра» до конца сезона. В четверг Дуран покинул расположение клуба «по личным обстоятельствам».

Сегодня петербуржцы стали чемпионами России. В 30-м туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0).

«Отреагировал вообще спокойно. Понял ли я, что это за игрок? Если он хочет, это очень сильный футболист. Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в Англии, почему им интересовались клубы. Но если желания нет, то соответственно…

Общаемся ли мы сейчас? Вообще никак», – сказал Горшков.