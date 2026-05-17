  Защитник «Зенита» Горшков о Дуране: «Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в АПЛ. Он очень сильный игрок, если хочет»
Защитник «Зенита» Горшков о Дуране: «Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в АПЛ. Он очень сильный игрок, если хочет»

Горшков о Дуране: были тренировки, где все понимали, почему он играл в АПЛ.

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался об отъезде Джона Дурана из расположения «Зенита» перед матчем с «Ростовом».

Колумбийский форвард был арендован «Зенитом» зимой у «Аль-Насра» до конца сезона. В четверг Дуран покинул расположение клуба «по личным обстоятельствам».

Сегодня петербуржцы стали чемпионами России. В 30-м туре команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0). 

«Отреагировал вообще спокойно. Понял ли я, что это за игрок? Если он хочет, это очень сильный футболист. Были тренировки, где он выкладывался так, что все понимали, почему он играл в Англии, почему им интересовались клубы. Но если желания нет, то соответственно…

Общаемся ли мы сейчас? Вообще никак», – сказал Горшков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Последний вопрос, конечно, как обычно бывает, в тему. Конечно общаются всей командой с Дураном, прям лучшими друзьями стали. Даже футболку на награждение принесли!
Забудьте вы этого Дурана. Уехал в свой Аль Наср и слава Богу .
За 4 млн посмотрели как человек, игравший в АПЛ, тренируется когда ему не лень.
В принципе, это и без тренировок видно.
Сколько можно говорить о Дуране, каждый день новости о нем, это прикол такой?
Ключевые слова " Если хочет".Только к чему его теперь вспоминать? "Была без радости любовь, разлука будет без печали".
с чего им вообще общаться?)
Он мне сразу не понравился, когда еще на Зимнем Кубке что-то с Кордобой в центре поля перед началом матча перетёр, а потом стал пешком ходить по полю.
Да все очевидно - таланта природа отмерила ого-го, а мозгов и характера в 10% от этого. Будет что-то вроде легенд из баек наших тренеров, которые по юношам были сильнее Аршавина или Аленичева (условно), а потом оказывались где-то под забором. Профессиональный спорт - это не только про данные и скиллы, но еще и про дисциплину с характером.
