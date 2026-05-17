👐 Люк Шоу забил впервые за 3,5 года! Но гол лучше не видеть...
«Манчестер Юнайтед» проводит последний матч сезона на «Олд Траффорд». Сложного, но далеко не худшего игрового года.
Возвращение в Лигу чемпионов и медали – еще несколько месяцев назад это казалось фантастикой. А теперь реальность.
Сегодня появился еще один повод для мини-праздника – гол Люка Шоу!
Травматичный, но талантливый защитник «МЮ» отличился впервые с января 2023-го. Не самый красивый, но… все же гол.
Вообще не понимаю предъявы к голу в заголовке
...разве руководствоваться принципами журналистики (набор кликов на новость) - это не здравый смысл? Логика и мотивация тут понятны.
Автор,поясни пожалуйста нам