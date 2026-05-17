«А теперь? 🏆». Соболев после чемпионства с «Зенитом»
Александр Соболев выложил пост в соцсетях после победы в чемпионате России с «Зенитом».
«А теперь? 🏆» – написал форвард.
29-летний Соболев выиграл первый чемпионский трофей в карьере. Нападающий реализовал победный пенальти в чемпионском матче с «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
Соболев прошел с кубком РПЛ мимо журналистов: «Все в ресторан! Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»
Соболев о чемпионстве «Зенита»: «Я переходил за титулами и наконец-то выиграл. Какие могут быть эмоции? Я просто счастлив»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
