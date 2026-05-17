«Айнтрахт» расторг контракт с Риерой. Испанец возглавил клуб в январе

«Айнтрахт» и Альберт Риера расторгли контракт.

В воскресенье «Айнтрахт » объявил о расторжении контракта с главным тренером Альбертом Риерой по согласию сторон.

Вместе с испанским специалистом клуб покидают и его ассистенты – Пабло Ремон Артета и Лоренцо Дольчетти.

Риера возглавил «Айнтрахт» в январе нынешнего года. Под его руководством клуб одержал 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпел 5 поражений. Сезон-2025/26 команда завершила на 8-м месте в Бундеслиге.

«Клуб и я совместно приняли решение прекратить сотрудничество. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за спортивные результаты. На протяжении всего этого периода моей единственной задачей было улучшение игры команды и достижение успеха.

Я считал своим долгом защищать клуб и игроков, и в подобной ситуации снова поступил бы так же. Для меня было важно сохранить максимальную концентрацию команды на результате на поле. Личные интересы никогда не играли для меня роли. Моя цель всегда была и остается неизменной – развивать игроков и добиваться успеха. Я благодарен судьбе за возможность стать частью истории «Айнтрахта», – сказал Риера.