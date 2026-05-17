  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» проиграл «Парижу», пропустив на 94-й в контратаке – 1:2. Гори сделал дубль, Барколя забил, Сафонов играл
0

«ПСЖ» проиграл «Парижу», пропустив на 94-й в контратаке – 1:2. Гори сделал дубль, Барколя забил, Сафонов играл

«Париж» победил «ПСЖ» Сафонова – 2:1.

«ПСЖ» в ранге чемпиона в гостях проиграл «Парижу» (1:2) в 34-м туре Лиги 1.

Игра проходил на «Стад Жан Буэн».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию парижского дерби.

Брэдли Барколя открыл счет на 50-й минуте. Алимани Гори сравнял на 76-й, а на 94-й сделал дубль.

Лига 1 Франция. 34 тур
17 мая 19:00, Стад Жан Буэн
Логотип домашней команды
Париж
Завершен
2 - 1
2.33xG0.86
Логотип гостевой команды
ПСЖ
Матч окончен
Гори
90’
+4’
  Гори
90’
+4’
Максим Лопес
90’
+1’
Отавио   Траоре
84’
Матондо   Маркетти
77’
  Гори
76’
68’
Витинья   Жоау Невеш
Жеббель   Колиошо
68’
Мунеци   Кеббаль
67’
Иконе   Гори
67’
Саймон   Максим Лопес
67’
66’
Меюлю
58’
Заир-Эмери   Ли Кан Ин
58’
Барколя   Мбайе
58’
Кварацхелия   Меюлю
50’
  Барколя
46’
Люсеа   Дро Фернандес
2тайм
Перерыв
27’
Дембеле   Гонсалу Рамуш
Париж
Трапп, Отавио, Коппола, Шерги, Камара, Саймон, Ле-Мелу, Матондо, Иконе, Мунеци, Жеббель
Запасные: Мунеци, Отавио, Матондо, Иконе, де Смет, Жеббель, Нкамбадьо, Кафаро, Саймон
1тайм
ПСЖ:
Сафонов, Люсеа, Маркиньос, Забарный, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Бералдо, Кварацхелия, Дембеле, Барколя
Запасные: Люсеа, Люка Эрнандес, Барколя, Заир-Эмери, Витинья, Кварацхелия, Марин, Дембеле, Д. Дуэ
Подробнее

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?19809 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoлига 1 Франция
logoПариж
logoПСЖ
онлайны
logoБрэдли Барколя
logoАлимани Гори
logoМатвей Сафонов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Проиграл ПСЖ, но Сафонов молодец. Снова 8 сейвов сделал., уже вторую игру подряд
ОтветИван_1117151471
Проиграл ПСЖ, но Сафонов молодец. Снова 8 сейвов сделал., уже вторую игру подряд
Понятно, что им до лампочки этот матч, но где же рвение запасных игроков показать себя ? Отвратительно в защите
Ответwowsergio
Понятно, что им до лампочки этот матч, но где же рвение запасных игроков показать себя ? Отвратительно в защите
ага, условный Тюкавин не хуже бы сыграл :)
Опять защита ПСЖ исполняет. Два таких легких гола забил Париж, для Моти без шансов...
ОтветGerk
Опять защита ПСЖ исполняет. Два таких легких гола забил Париж, для Моти без шансов...
Дело не в обороне, а вообще в игре, Париж их возил, как и Ланс неделю назад, видимо, желания не было, однако часть игроков же должны выкладываться, особенно не из основной обоймы, но этого не видно.
Ну в этом матче успех будет точно за парижской командой.))
ОтветChupikovvn
Ну в этом матче успех будет точно за парижской командой.))
А если была бы ничья, как быть?
Чей успех успешнее?
Ответbrace
А если была бы ничья, как быть? Чей успех успешнее?
Тот, у кого на эмблеме эйфелева башня
Судья видимо думал, что ПСЖ не пропустит после своего углового на 90+3, поэтому и не поставил пенку, хотя должен был. Сафонов и Забарный даже в таких матчах играют максимально собранно, в отличие от остальной команды. Руис всю весну играет в половину возможностей, а что в ПСЖ делает Рамуш я вообще не понимаю - он проваливает вообще каждую игру
ОтветGasIighter
Судья видимо думал, что ПСЖ не пропустит после своего углового на 90+3, поэтому и не поставил пенку, хотя должен был. Сафонов и Забарный даже в таких матчах играют максимально собранно, в отличие от остальной команды. Руис всю весну играет в половину возможностей, а что в ПСЖ делает Рамуш я вообще не понимаю - он проваливает вообще каждую игру
Рамуша обратно в Бенфику, это его максимум, и брать норм напа
ОтветGasIighter
Судья видимо думал, что ПСЖ не пропустит после своего углового на 90+3, поэтому и не поставил пенку, хотя должен был. Сафонов и Забарный даже в таких матчах играют максимально собранно, в отличие от остальной команды. Руис всю весну играет в половину возможностей, а что в ПСЖ делает Рамуш я вообще не понимаю - он проваливает вообще каждую игру
Там эта пенка тоже нелегитимна, так как углового, после которого было это нарушение, быть не должно было. По игре здесь понятно было что основные играли в пол ноги чтобы уменьшить риск травмы. Матвей молодец опять показал свой высокий уровень. Рамуш тоже меня удивляет, вот он мог и постараться.
Матвей шикарную форму набрал. Главное перед финалом сохранить
Матвей снова тащит, 5 сэйвов к 65 минуте
Кажется скоро Матвей начнет нормально так напихивать свой обороне...
Сафонов опять на лучшего игрока матча идет, какая то бешенная форма у Матвея перед финалом ЛЧ!
ОтветFilthyFrank
Сафонов опять на лучшего игрока матча идет, какая то бешенная форма у Матвея перед финалом ЛЧ!
Сглазили, хоть и не виноват, но 2 пропустил
ПСЖ нанесет сопернику парижение
Ответmicka
ПСЖ нанесет сопернику парижение
Нанесет испражнение
ОтветБонд0077
Нанесет испражнение
Испражнёт нанесение
Сафонов и Забарный - лучшие по оценке, остальные как после бодуна
Ответwitalik94
Сафонов и Забарный - лучшие по оценке, остальные как после бодуна
почему "как"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Парижа», «Монако» Головина против «Страсбура», «Лион» принимает «Ланс», «Марсель» – «Ренн»
17 мая, 21:01Live
Рекомендуем
Главные новости
«Барселоне» предлагали Влаховича и Бернарду – она отказалась. Форварда «Юве» могут подписать, если не договорятся с основными целями (Cadena SER)
14 минут назад
ЦСКА интересен Мурило. Экс-защитник «Локо» играет за «Палмейрас» (Фелипе Лемос)
14 минут назад
«Атлетико» считает Кукурелью главной целью среди защитников. «Барселона» тоже претендует на игрока «Челси»
24 минуты назад
«Борнмут» – «Манчестер Сити». 1:0 – Крупи забил! «Арсенал» станет чемпионом, если «горожане» не победят. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Они не оправдали ожиданий – 30 футболистов-разочарований сезона в новой лиге Невидимки. Узнаете всех?
36 минут назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» в гостях у «Борнмута», «Челси» играет с «Тоттенхэмом»
51 минуту назадLive
«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым
сегодня, 18:59
Уэйн Руни: «Фергюсон – лучший тренер всех времен, а Пеп с отрывом лучший в своем поколении. Сэр Алекс чуть ли не с нуля выстраивал «МЮ», а у Гвардиолы такой необходимости не было»
сегодня, 18:57
Гьян о незабитом пенальти Уругваю на ЧМ-2010: «Я ненавидел Суареса, но понял, что сделал бы то же самое. Иногда люди все еще оскорбляют меня, возможно, придется жить с этим всю жизнь»
сегодня, 18:50
Генич о Кубке России: «Краснодар» выиграет, мне кажется. Финиш такого сезона без трофея будет высшей несправедливостью»
сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Аршавин: «Я не думал, что стану футболистом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста»
1 минуту назад
«Спартак» не стал участвовать в выборах в исполком по квоте РПЛ. Красно-белые хотят согласовать с Дюковым кандидата по квоте президента РФС («РБ Спорт»)
4 минуты назад
Фермин перенес операцию на стопе. Хавбек «Барселоны» пропустит два месяца
7 минут назад
Министр спорта Калининградской области о «Балтике»: «Многие почувствовали, что можно зайти на пьедестал – аппетит приходит во время еды. Но расстраиваться нельзя»
15 минут назад
Форвард «Борнмута» Крупи забил 13-й гол в АПЛ и установил рекорд для тинейджеров-дебютантов, превзойдя Фаулера и Кина. В прошлом сезоне француз играл в Лиге 2
25 минут назад
«Челси» – «Тоттенхэм». 1:0 – Энцо забил на 18-й. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Девушка Неймара о вызове форварда на ЧМ-2026: «Это не удача, а результат самоотдачи, мужества и любви к своему делу. Я видела, как ты поднимался после насмешек и разочарований, не сдавался»
36 минут назад
Лаутаро о психологе: «Терапия помогла мне. Я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером?»
39 минут назад
«Наполи» и «Аталанта» ведут переговоры с Сарри. Неаполитанцы готовы платить 2,7 млн евро в год плюс премии, бергамаски – больше
40 минут назад
Погребняк о «Зените»: «Игры не вижу. Усилил бы каждую позицию»
51 минуту назад
Рекомендуем