Винисиус приглашал бразильских моделей в Мадрид – девушка вингера «Реала» встретила их в ресторане, где ранее ужинала с ним (Лео Диас)

Винисиус приглашал в Мадрид бразильских моделей, когда его девушка была в городе.

Стали известны новые подробности расставания Винисиуса Жуниора с Вирджинией Фонсекой.

Choquei со ссылкой на журналиста Лео Диаса сообщает, что Винисиус Жуниор пригласил в Испанию трех бразильских моделей в то время, когда инфлюэнсер еще не успела уехать. Девушка вингера «Реала» якобы встретила их в том же ресторане, в котором вечером с ним ужинала.

Диас получил сообщение с португальского номера, в котором утверждалось, что Винисиус Жуниор и еще один женатый игрок оплатили «эскортницам» из Пирасикабы поездку в Мадрид. Представитель 25-летнего бразильца ответил журналисту, что эти девушки приехали в компании друзей Винисиуса и Эдера Милитао и сами оплатили свою поездку.

Диас также опубликовал фотографии девушек, о которых идет речь. Вдобавок Choquei удалось обнаружить на странице Джессики де Паулы, одной из трех моделей, такой же текст в разделе «Биография», как и у Фонсеки.

Девушка Винисиуса сообщила о расставании с вингером «Реала». Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной