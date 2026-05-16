«Сент-Этьен» сыграет с «Ниццей», «Осером» или «Гавром» в стыках за место в Лиге 1

«Сент-Этьен» сыграет в переходных матчах с клубом Лиги 1.

«Сент-Этьен» может стать третьим клубом, который выйдет из второго дивизиона в Лигу 1.

Команда Филиппа Монтанье одолела «Родез » в серии пенальти и теперь проведет стыковые матчи с клубом, который займет 16-ю строчку в высшем дивизионе. На данный момент возможны три соперника: «Ницца » (31 очко), «Осер » (31) и «Гавр » (32).

«Сент-Этьен » может вернуться в Лигу 1, проведя в Лиге 2 всего один сезон. В высший дивизион уже поднялись «Труа» и «Ле-Ман».