«Сент-Этьен» сыграет с «Ниццей», «Осером» или «Гавром» в стыках за место в Лиге 1
«Сент-Этьен» сыграет в переходных матчах с клубом Лиги 1.
«Сент-Этьен» может стать третьим клубом, который выйдет из второго дивизиона в Лигу 1.
Команда Филиппа Монтанье одолела «Родез» в серии пенальти и теперь проведет стыковые матчи с клубом, который займет 16-ю строчку в высшем дивизионе. На данный момент возможны три соперника: «Ницца» (31 очко), «Осер» (31) и «Гавр» (32).
«Сент-Этьен» может вернуться в Лигу 1, проведя в Лиге 2 всего один сезон. В высший дивизион уже поднялись «Труа» и «Ле-Ман».
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16819 голосов
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Лиги 1
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
СЭ должен вернуться, Зурико надо играть в Лиге 1
СЭ должен вернуться, Зурико надо играть в Лиге 1
Так его, вроде бы Бешикташ к себе сватает. Там осталось с Сент-Этьеном по цене договориться.
Никогда не видел таких интересных серии пенальти. Зелёным с победой. Очень жду их возвращения в элиту💚🤍
Скажите а леман подняли в лигу 1 после скандала, что матч останавливали?
Скажите а леман подняли в лигу 1 после скандала, что матч останавливали?
Да, там засчитали результат, который был на момент остановки матча
Буду болеть за команду из лиги 1, которая будет играть с СЭ.
Буду болеть за команду из лиги 1, которая будет играть с СЭ.
И почему же вы так не любите Сент-Этьен?
И почему же вы так не любите Сент-Этьен?
Так сложилось, что не полюбил их, да и поведение их болельщиков не добавляет желания за них болеть
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем