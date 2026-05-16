  • Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились – и не в первый раз. Три гола со стандартов – перебор»
Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились – и не в первый раз. Три гола со стандартов – перебор»

Арне Слот подвел итоги матча между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» (2:4) в 37-м туре АПЛ.

– Все развалилось после невезения с третьим голом?

– Это определенно было невезением, если угодно так называть. В тот момент мы как раз поймали ритм. Похожая картина была и в первом тайме, потому что гол пришел в период, когда мы играли вполне приемлемо. Когда при счете 1:1 мы пропустили именно таким образом, это привело к заслуженной победе соперника.

Мы контролировали игру на протяжении больших отрезков, но после 1:2 уже нет. Именно поэтому они забили и третий гол, пускай и со стандарта, а не с игры. Был отрезок, где мы определенно испытывали проблемы с их скоростью, мастерством и интенсивностью.

Мы пропустили слишком много голов, но и сами забили недостаточно, хотя два мяча на выезде на «Вилла Парк» – это не так плохо. Но мы пропустили четыре, причем три из четырех – со стандартов, и это перебор.

– Почему игроки не справились с интенсивностью?

– Вы имеете в виду отрезок после 1:2, но в целом я не думаю, что игроки заслуживают таких слов. Они справились с этой сложной выездной игрой. Они были полностью вовлечены в игру, но согласен с вами: после 1:2 мы расклеились. И это уже не в первый раз. Когда мы лучше соперника, нам трудно забить, в основном потому, что мы не создаем по-настоящему опасных моментов. А когда мы сами испытываем трудности или соперник сильнее нас, мы слишком легко пропускаем, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Что хуже игра команды или его интервью.
Если честно и то и другое
В этом году превращается в Тен Хаага

И интервью такие же комедийные/клоунские
Одно радует - Слот точно останется на следующий сезон и всё исправит!

Хотя подождите…
Боюсь, этот слот уже будет занят другим тренером
Единственное что Слот контролирует, это волосы на своей голове.
Также, как и игру своей команды)
Потому что там контролировать нечего
Слот: мы пропустили слишком много голов, но и забили недостаточно. Но два гола на выезде в «Вилла Парк» — это не так уж плохо.
Но и пропускают в последнее время на выезде минимум два , что плохо
11 лет я не произносил эту фразу по отношению к тренеру Ливерпуля, но тут довольно: Слот аут.
Тогда тоже в руководстве тоже оставили плывущего Роджерса на начало нового сезона и ошиблись. Клопп пришел на руины.
Роджерс так не плыл, сейчас все еще хорошие шансы на ЛЧ только из-за 5 мест, и потому что Челси посреди сезона снял Мареску, а у Брентфорда с Борнмутом не хватило скамейки
я надеюсь, что Борнмут выиграет две последние игры, а Ливер не выиграет у Брентфорда.
Алонсо нужен
С чего это?) пока же только слухи
Ливерпулю нужно убрать Слота по одной простой причине: он не может построить игру в некомфортных условиях. А это как раз и отличает топов от просто хороших. Слот психологически устойчив. Это плюс, конечно. Но неспособность выстроить игру в шторм - слишком большой минус для клуба, который претендует на что-то большое. Умные оправдания не нужны, нужна игра. Им прямо сейчас нужно хвататься за Алонсо. Они не понторезный Реал, игроки за ним пойдут. А за Слотом - уже нет. Разумеется, ИМХО.
Байер постоянно отыгрывался в той самой ЛЕ, когда они до финала дошли. Да и весь сезон так играли.
Характер у его команды был!
у байера тогда соперников серьезных не было.
Даже пофиг на результаты, просадки были и у Клоппа, но то, в какой безыдейный футбол играет команда, выглядит очень грустно
из-за чего непонятно какие трансферы делать, какие себя оправдали и тд. Он еще и возглавляет команду в перестроечное время
Слот - позор голландского футбола
Ливерпуль из ментальных монстров превратился в ментальных котят. Они проигрывают, им надо забивать, а Макалистер валяется на газоне и просит красную. Человек просто в тыкву превратился в этом сезоне.
Сам по себе человек не может превратить в тыкву. Его кто-то может превратить. И слот это с успехом сделал и не только Маккалестера ....
