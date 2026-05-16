Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились – и не в первый раз. Три гола со стандартов – перебор»

Арне Слот: «Ливерпуль» расклеился после второго гола «Астон Виллы».

Арне Слот подвел итоги матча между «Ливерпулем » и «Астон Виллой » (2:4) в 37-м туре АПЛ .

– Все развалилось после невезения с третьим голом?

– Это определенно было невезением, если угодно так называть. В тот момент мы как раз поймали ритм. Похожая картина была и в первом тайме, потому что гол пришел в период, когда мы играли вполне приемлемо. Когда при счете 1:1 мы пропустили именно таким образом, это привело к заслуженной победе соперника.

Мы контролировали игру на протяжении больших отрезков, но после 1:2 уже нет. Именно поэтому они забили и третий гол, пускай и со стандарта, а не с игры. Был отрезок, где мы определенно испытывали проблемы с их скоростью, мастерством и интенсивностью.

Мы пропустили слишком много голов, но и сами забили недостаточно, хотя два мяча на выезде на «Вилла Парк» – это не так плохо. Но мы пропустили четыре, причем три из четырех – со стандартов, и это перебор.

– Почему игроки не справились с интенсивностью?

– Вы имеете в виду отрезок после 1:2, но в целом я не думаю, что игроки заслуживают таких слов. Они справились с этой сложной выездной игрой. Они были полностью вовлечены в игру, но согласен с вами: после 1:2 мы расклеились. И это уже не в первый раз. Когда мы лучше соперника, нам трудно забить, в основном потому, что мы не создаем по-настоящему опасных моментов. А когда мы сами испытываем трудности или соперник сильнее нас, мы слишком легко пропускаем, – сказал главный тренер «Ливерпуля».