Слот про 2:4 с «Виллой»: «Ливерпуль» контролировал игру, но не повезло с голом при 1:1, а потом мы расклеились – и не в первый раз. Три гола со стандартов – перебор»
Арне Слот подвел итоги матча между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» (2:4) в 37-м туре АПЛ.
– Все развалилось после невезения с третьим голом?
– Это определенно было невезением, если угодно так называть. В тот момент мы как раз поймали ритм. Похожая картина была и в первом тайме, потому что гол пришел в период, когда мы играли вполне приемлемо. Когда при счете 1:1 мы пропустили именно таким образом, это привело к заслуженной победе соперника.
Мы контролировали игру на протяжении больших отрезков, но после 1:2 уже нет. Именно поэтому они забили и третий гол, пускай и со стандарта, а не с игры. Был отрезок, где мы определенно испытывали проблемы с их скоростью, мастерством и интенсивностью.
Мы пропустили слишком много голов, но и сами забили недостаточно, хотя два мяча на выезде на «Вилла Парк» – это не так плохо. Но мы пропустили четыре, причем три из четырех – со стандартов, и это перебор.
– Почему игроки не справились с интенсивностью?
– Вы имеете в виду отрезок после 1:2, но в целом я не думаю, что игроки заслуживают таких слов. Они справились с этой сложной выездной игрой. Они были полностью вовлечены в игру, но согласен с вами: после 1:2 мы расклеились. И это уже не в первый раз. Когда мы лучше соперника, нам трудно забить, в основном потому, что мы не создаем по-настоящему опасных моментов. А когда мы сами испытываем трудности или соперник сильнее нас, мы слишком легко пропускаем, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Хотя подождите…
Тогда тоже в руководстве тоже оставили плывущего Роджерса на начало нового сезона и ошиблись. Клопп пришел на руины.
Характер у его команды был!