Зырянов и Сафиуллин из «Рубина» выдвинуты в исполком РФС от РПЛ

Зырянов и Сафиуллин выдвинуты в исполком РФС от РПЛ.

15 мая на общем собрании клубов российская Премьер-лига выбрала кандидатов на выдвижение в исполком РФС . Ими стали председатель правления «Зенита » Константин Зырянов и президент правления АНО «Рубин » Марат Сафиуллин. Довыборы в исполком РФС пройдут 27 июня на конференции РФС.