Тренер луганской «Зари» о недоброжелателях: «Диванные кретины грязью поливают, но победы будут. Мы все сделаем, чтобы они под диван спрятались и оттуда наблюдали, как мышки»

Тренер луганской «Зари»: сделаем все, чтоб диванные кретины спрятались под диван.

Тренер луганской «Зари » Алексей Мулдаров ярко прокомментировал победу над «Чайкой-2» (3:2) в LEON-Второй Лиге Б.

«Выиграли, но такой осадок, как будто проиграли. Мощно начали, очень мощно, где надо было пять-шесть забивать – три забили, и потом у нас просто бардак сзади случился. Я не знаю, в чем причина, будем разбираться. Так нельзя.

Очень большое давление, пацаны это тоже чувствуют, потому что побед не было. Еще эти диванные кретины, можно их так назвать, не диванные специалисты, а вот именно недоброжелатели, они еще и грязью поливают. Но это не наши болельщики. Наши болельщики переживают за команду. Они все понимают. И для меня самое главное, что футбольные люди именно в Луганске тоже все прекрасно понимают. Нам пока тяжело. Но войдем, сейчас победы будут. Нервозность пока присутствует.

Мы должны были выигрывать. Справедливый итог, здесь даже вопросов нет. Недоброжелатели сейчас скажут опять: «Да там же [в «Чайке »] молодые». Там обученные ребята, они хорошую школу прошли, они еще многим кровь попьют.

Сейчас опять будут говорить: «Ай, это слабые». Как обычно бывает, даже в прошлом году, мы когда выигрываем – максимум 20 человек поздравят из наших болельщиков. А когда проигрыш – сто с чем-то. Но я их не считаю, мне они даже не нужны, я их знать не знаю, кто это, Бог им судья.

Мы все равно все возможное сделаем, чтобы поправить эту ситуацию. Все равно, чтобы они просто под диван спрятались, под кровать, и оттуда наблюдали, как мышки. Дай бог, чтобы это все случилось», – сказал Мулдаров.