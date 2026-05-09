  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер луганской «Зари» о недоброжелателях: «Диванные кретины грязью поливают, но победы будут. Мы все сделаем, чтобы они под диван спрятались и оттуда наблюдали, как мышки»
Видео
15

Тренер луганской «Зари» о недоброжелателях: «Диванные кретины грязью поливают, но победы будут. Мы все сделаем, чтобы они под диван спрятались и оттуда наблюдали, как мышки»

Тренер луганской «Зари»: сделаем все, чтоб диванные кретины спрятались под диван.

Тренер луганской «Зари» Алексей Мулдаров ярко прокомментировал победу над «Чайкой-2» (3:2) в LEON-Второй Лиге Б.

«Выиграли, но такой осадок, как будто проиграли. Мощно начали, очень мощно, где надо было пять-шесть забивать – три забили, и потом у нас просто бардак сзади случился. Я не знаю, в чем причина, будем разбираться. Так нельзя.

Очень большое давление, пацаны это тоже чувствуют, потому что побед не было. Еще эти диванные кретины, можно их так назвать, не диванные специалисты, а вот именно недоброжелатели, они еще и грязью поливают. Но это не наши болельщики. Наши болельщики переживают за команду. Они все понимают. И для меня самое главное, что футбольные люди именно в Луганске тоже все прекрасно понимают. Нам пока тяжело. Но войдем, сейчас победы будут. Нервозность пока присутствует.

Мы должны были выигрывать. Справедливый итог, здесь даже вопросов нет. Недоброжелатели сейчас скажут опять: «Да там же [в «Чайке»] молодые». Там обученные ребята, они хорошую школу прошли, они еще многим кровь попьют.

Сейчас опять будут говорить: «Ай, это слабые». Как обычно бывает, даже в прошлом году, мы когда выигрываем – максимум 20 человек поздравят из наших болельщиков. А когда проигрыш – сто с чем-то. Но я их не считаю, мне они даже не нужны, я их знать не знаю, кто это, Бог им судья.

Мы все равно все возможное сделаем, чтобы поправить эту ситуацию. Все равно, чтобы они просто под диван спрятались, под кровать, и оттуда наблюдали, как мышки. Дай бог, чтобы это все случилось», – сказал Мулдаров.

«Зенит» уже точно чемпион?12326 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Зари» во «Вконтакте»
logoЗаря Луганск
logoАлексей Мулдаров
logoЧайка-2 Песчанокопское
logoВторая лига Б
logoпремьер-лига Россия
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дмитрий Анатольевич, мы вас узнали
Отрицательная селекция.
Какой то агрессивный
Ответ Roman Popov
Какой то агрессивный
верующий же
Судя по фамилии, это азер. Ничего удивительного
Комментарий удален модератором
Ответ Кочевник56
Комментарий удален модератором
Глянул твой профиль, так ты уже 9 лет здесь.
-..эти диванные кретины, можно их так назвать, не диванные специалисты..

Хм интересная формулировка "диванные специалисты". возьму себе на вооружение)
Щас сезон кончится, пришлём на помощь серёгу-фезрука, он там как дома.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
7 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
9 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
10 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
18 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
34 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
36 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
59 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
1 минуту назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
24 минуты назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
47 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем