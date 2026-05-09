Месси набрал 12 (9+3) очков в 11 матчах сезона МЛС – у форварда «Интер Майами» 1+2 в игре с «Торонто». 38-летний Лео вышел на 1-е место в лиге по «гол+пас»
Месси вышел в лидеры МЛС по «гол+пас».
Лионель Месси набрал 3 результативных балла в игре с «Торонто» в МЛС (4:0, второй тайм).
Форвард «Интер Майами» ассистировал Луису Суаресу на 56-й минуте и Серхио Регилону на 73-й. На 75-й минуте он забил сам с передачи Родриго Де Поля.
На счету 38-летнего Месси 12 (9+3) очков по «гол+пас» в 11 матчах сезона МЛС. Он вышел на первое место в лиге по этому показателю. У ближайших конкурентов – Петара Мусы из «Далласа» и Принса-Осеи Овусу из «Монреаля» – по 11 баллов.
Статистику Месси можно увидеть здесь.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это МЛС
Такие слова дискредитируют самого Месси, лучше чем у самых ярых хейтеров получается
https://www.transfermarkt.world/vyssaa-liga-futbola/startseite/wettbewerb/MLS1
Причем второе место отстает где-то на 20% 🤣😂