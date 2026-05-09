Месси набрал 12 (9+3) очков в 11 матчах сезона МЛС – у форварда «Интер Майами» 1+2 в игре с «Торонто». 38-летний Лео вышел на 1-е место в лиге по «гол+пас»

Месси вышел в лидеры МЛС по «гол+пас».

Лионель Месси набрал 3 результативных балла в игре с «Торонто » в МЛС (4:0, второй тайм).

Форвард «Интер Майами » ассистировал Луису Суаресу на 56-й минуте и Серхио Регилону на 73-й. На 75-й минуте он забил сам с передачи Родриго Де Поля.

На счету 38-летнего Месси 12 (9+3) очков по «гол+пас» в 11 матчах сезона МЛС . Он вышел на первое место в лиге по этому показателю. У ближайших конкурентов – Петара Мусы из «Далласа» и Принса-Осеи Овусу из «Монреаля» – по 11 баллов.

Статистику Месси можно увидеть здесь .