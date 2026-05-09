  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси набрал 12 (9+3) очков в 11 матчах сезона МЛС – у форварда «Интер Майами» 1+2 в игре с «Торонто». 38-летний Лео вышел на 1-е место в лиге по «гол+пас»
64

Месси набрал 12 (9+3) очков в 11 матчах сезона МЛС – у форварда «Интер Майами» 1+2 в игре с «Торонто». 38-летний Лео вышел на 1-е место в лиге по «гол+пас»

Месси вышел в лидеры МЛС по «гол+пас».

Лионель Месси набрал 3 результативных балла в игре с «Торонто» в МЛС (4:0, второй тайм).

Форвард «Интер Майами» ассистировал Луису Суаресу на 56-й минуте и Серхио Регилону на 73-й. На 75-й минуте он забил сам с передачи Родриго Де Поля. 

На счету 38-летнего Месси 12 (9+3) очков по «гол+пас» в 11 матчах сезона МЛС. Он вышел на первое место в лиге по этому показателю. У ближайших конкурентов – Петара Мусы из «Далласа» и Принса-Осеи Овусу из «Монреаля» – по 11 баллов. 

Статистику Месси можно увидеть здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?49601 голос
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЛионель Месси
logoФК Даллас
logoСерхио Регилон
logoРодриго Де Поль
logoПринс-Осеи Овусу
logoФК Торонто
logoПетар Муса
logoМонреаль Импэкт
logoЛуис Суарес
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Фига как у Декстера бомбит) это хорошо
Ответ Ришад Хайруллин
Фига как у Декстера бомбит) это хорошо
Комментарий скрыт
Всё ещё в форме и это радует . Буду рад его видеть на чемпионате мира . Лучший за всё историю футбола
Ответ ljolik888
Всё ещё в форме и это радует . Буду рад его видеть на чемпионате мира . Лучший за всё историю футбола
У Месси есть все шансы на этом ЧМ стать лучшим бомбардиром в истории турнира:))
Ответ rigobersong
У Месси есть все шансы на этом ЧМ стать лучшим бомбардиром в истории турнира:))
По гол + пас Месси уже лучший бомбардир в истории ЧМ, у него 21 очко, у Пеле 20! А если, как снайпер, то 3 гола до лидера Клозе, есть все шансы опередить, правда у Мбаппе 4 гола до немца, тоже есть возможность)
Человеку скоро 39 лет, а он до сих пор на самом топовом уровне:) Величайший:))
Ответ rigobersong
Человеку скоро 39 лет, а он до сих пор на самом топовом уровне:) Величайший:))
Обожаю Месси, но на каком ещё самом топовом уровне?
Это МЛС
Такие слова дискредитируют самого Месси, лучше чем у самых ярых хейтеров получается
Ответ Влад Орлов_1116857630
Обожаю Месси, но на каком ещё самом топовом уровне? Это МЛС Такие слова дискредитируют самого Месси, лучше чем у самых ярых хейтеров получается
А в отборочных на ЧМ?
Настоящий GOAT. Делает разницу в мертвом Интере на закате карьеры и готовится потихоньку к покорению второго ЧМ.
Ответ Джон Люлькович
Настоящий GOAT. Делает разницу в мертвом Интере на закате карьеры и готовится потихоньку к покорению второго ЧМ.
Интер настолько мертвый, что первый по стоимости игроков в МЛС

https://www.transfermarkt.world/vyssaa-liga-futbola/startseite/wettbewerb/MLS1

Причем второе место отстает где-то на 20% 🤣😂
Ответ Джон Люлькович
Настоящий GOAT. Делает разницу в мертвом Интере на закате карьеры и готовится потихоньку к покорению второго ЧМ.
Комментарий скрыт
Хозяин футбола все ещё в деле 💪💪.Пусть на ЧМ 26 полностью реализуется ,а потом можно и на пенсию.
То ли ещё будет. С талантом Месси можно еще 3-4 года в МЛС играть на том же уровне без просадки, было бы желание самого Лео.
Ответ Black Phoenix
То ли ещё будет. С талантом Месси можно еще 3-4 года в МЛС играть на том же уровне без просадки, было бы желание самого Лео.
Ну контракт до 31.12 2028 подписал
Ответ Рэд Уайт
Ну контракт до 31.12 2028 подписал
Ого, если по 30 будет забивать в год, то забьет 1000 голов
Красавчик. Реально играет так, что диву даешься. Он может ходить половину игры, а потом организовать гол. Сравнивать с Диего сложно, они очень разные, но оба относятся к футбольным полубогам.
декстер же тролль оказался. он не глор Роналду. наоборот издевается над стариком. а это все троллинг
Ответ человек-муравей человек-физрук
декстер же тролль оказался. он не глор Роналду. наоборот издевается над стариком. а это все троллинг
Комментарий скрыт
Эх, жаль в концовке выход 1 на 1 не использовал. В былые времена такие забивал в 100% случаях. Ну и по традиции, защита Майами просто проходной двор
Поздравляю Интер с победой, а Месси красавчик играет легко и непринуждённо, спину не гнёт, рекорды бьёт, пасы раздаёт, голы забивает и потихоньку в эконом режиме готовиться к своему последнему ЧМ. Браво Лео продолжай в том же духе! 👏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси сказал, что Ямаль больше всего напоминает ему себя в начале карьеры: «Для меня он лучший»
9 мая, 08:32
Месси о сборных, которые могут выиграть ЧМ: «Франция выглядит сильной, у них много топ-игроков. У Испании и Бразилии – тоже. Есть Германия, Англия и Португалия»
8 мая, 18:58
Бекхэм о лучшем футболисте в истории: «Месси – и на поле, и за его пределами. То, как он и Мбаппе играли в финале ЧМ-2022... было несправедливо, что кто-то один должен победить»
8 мая, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» – «Краснодар». 0:1 – Коста забил с передачи Сперцяна. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Гендиректор «Пари НН» извинился перед фанатами за поведение Медведева: «Эмоции захлестнули после обидного поражения. Для нас важен каждый плакат, флюид, кричалка»
17 минут назад
Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов (The Athletic)
19 минут назад
Карседо о 2:1 с «Рубином»: «Доволен игрой «Спартака». Не нужно было пропускать в концовке. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали моменты»
30 минут назад
«Зенит» может вернуть Дегтева. Вратарь «Сочи» интересен и «Спартаку» (Metaratings)
31 минуту назад
«Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###». Медведев накричал на фанатов «Пари НН» из-за баннеров со Шпилевским
44 минуты назадВидео
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Динамо», «Спартак» обыграл «Рубин», ЦСКА победил «Пари НН»
45 минут назадLive
«Разговоры ничего не стоят 😭😭😭😭😭😭😭». Ямаль после победы над «Реалом» процитировал пост Беллингема, опубликованный после октябрьского класико
47 минут назадФото
Месси, Джулиано, Престианни, Мастантуоно – в расширенной заявке Аргентины на ЧМ-2026. Дибала не вошел в список
сегодня, 16:42
Гласнер и Филипе Луис – кандидаты «Челси» на пост тренера. Фабрегас тоже обсуждался (The Telegraph)
сегодня, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну – Рэшфорду после титула Ла Лиги: «Поздравляю, мой брат ❤️. Ты этого заслуживаешь 🙌🏼»
5 минут назад
«Челси» надеется назначить нового тренера до ЧМ (Бен Джейкобс)
22 минуты назад
Менди перенес операцию на бедре, восстановление займет 4-5 месяцев. Защитника «Реала» оперировал французский хирург, лечивший Мбаппе и Бензема, клуб контролировал процесс
38 минут назад
Артига после 1:2: «Спартак», который мы видели, должен бороться за чемпионство. Все 90 минут он был лучше «Рубина»
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» играет с «Аль-Таавуном», «Аль-Шабаб» против «Неома»
52 минуты назад
Фомин в запасе начнет матч с «Краснодаром», сказал Гусев: «Он получил небольшое повреждение в последней игре. Немного подустал, было что-то с коленом, но вроде обошлось»
53 минуты назад
Лукин после 2:1 с «Пари НН»: «Я реально какой‑то талисманчик, без меня у ЦСКА побед не было. Рад был выйти после травмы и выиграть»
сегодня, 16:41
Лаутаро об «Интере»: «Мой второй дом, нет причин куда-то уходить. Я счастлив здесь и думаю только о клубе»
сегодня, 16:29
Жоао Виктор о стычке с Торопом: «Это нормально, неотъемлемая часть игры. Оба хотели сделать лучше для команды, сейчас все улажено»
сегодня, 16:15
Угальде отдал два ассиста в матче с «Рубином» – впервые за время в «Спартаке». У форварда 1+2 в двух последних играх РПЛ
сегодня, 16:07
Рекомендуем