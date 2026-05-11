Ерохин о голе в матче с «Сочи»: «Надеюсь, он будет важным в сезоне. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своем победном голе в матче Мир РПЛ с «Сочи» (2:1).

36-летний игрок вышел на замену на 76-й минуте, а на 84-й поразил ворота южан.

— Выходил с целью помочь команде. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить этот гол. Стараюсь приносить пользу. Надеюсь, этот гол будет важным в этом сезоне.

— С какими мыслями будете готовиться к «Ростову»?

— С мыслями о том, что нам нужна только победа. Все силы бросим на это, — сказал Ерохин.

Пример для многих паспортистов. Не бухтит из-за того, что мало играет, но при этом выходя на поле приносит пользу и реально старается, а не номер отбывает. Ещё и в человеческом плане нормальный мужик, вообще скандалов или слухов грязных не помню, чтобы с ним связаны были.
А с чего он будет бухтеть , будем честны , игрок он без каких либо амбиций большую часть своей карьеры ,хотел бы играть в футбол ушел бы как другие именно , что играть в него и быть вершителем игрового результата , а не сидеть за хорошую ЗП которую ни кто не положит кроме Зенита , в этом плане он не дурак.
Если бы он был игроком "без каких-либо амбиций", при выходе на поле он бы как раз номер отбывал, а не приносил пользу.
Ерохин за счёт выслуги лет в Зените мог бы звезду поймать и начать строить из себя кого-то, жалуясь на то, что такому замечательному игроку времени не дают. Примеров таких игроков немало в футболе.
Но Александр трезво мыслит и понимает свою роль в команде и роль эту выполняет.
Как в условном Реале были Начо, Васкес, кто так же бОльшую часть времени были игроками ротации и выходя на поле пыхтели,а не в носу ковыряли.
Такие люди в коллективе нужны.
Ерохина нужно продлевать однозначно ! Он забивной , при этом со скамейки , таких игроков единицы ! Больше времени проводит в запасе , но при этом атмосферу не портит , качели не устраивает . Но, при выходе на замену , способен игру усилить или забить , что было уже не один раз! Такие игроки команде нужны , это точно . Какая разница сколько ему лет , он не на перспективу, он для того, что бы решить задачу здесь и сейчас, когда многое не получается .. Как по мне сезон / два он вполне еще в состоянии помочь Зениту . Плюс , как я понимаю, он еще профессионально относится к тренировкам , держит форму . Продлевать его нужно, это 1000%.
"Король эпизода" - про таких говорят. Выйдут и сыграют так ярко и полезно, что у других и за весь матч этого не получается.
Скромный герой "Зенита".
На скамейке - но при этом всегда готов к действию.
