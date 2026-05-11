Ерохин о голе в матче с «Сочи»: «Надеюсь, он будет важным в сезоне. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о своем победном голе в матче Мир РПЛ с «Сочи» (2:1).
36-летний игрок вышел на замену на 76-й минуте, а на 84-й поразил ворота южан.
— Выходил с целью помочь команде. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить этот гол. Стараюсь приносить пользу. Надеюсь, этот гол будет важным в этом сезоне.
— С какими мыслями будете готовиться к «Ростову»?
— С мыслями о том, что нам нужна только победа. Все силы бросим на это, — сказал Ерохин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ерохин за счёт выслуги лет в Зените мог бы звезду поймать и начать строить из себя кого-то, жалуясь на то, что такому замечательному игроку времени не дают. Примеров таких игроков немало в футболе.
Но Александр трезво мыслит и понимает свою роль в команде и роль эту выполняет.
Как в условном Реале были Начо, Васкес, кто так же бОльшую часть времени были игроками ротации и выходя на поле пыхтели,а не в носу ковыряли.
Такие люди в коллективе нужны.
На скамейке - но при этом всегда готов к действию.