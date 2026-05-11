Ерохин о голе в матче с «Сочи»: «Надеюсь, он будет важным в сезоне. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить»

Ерохин о голе в матче с «Сочи»: надеюсь, он будет важным в сезоне.

Полузащитник «Зенита » Александр Ерохин высказался о своем победном голе в матче Мир РПЛ с «Сочи » (2:1).

36-летний игрок вышел на замену на 76-й минуте, а на 84-й поразил ворота южан.

— Выходил с целью помочь команде. Рад, что у меня было хотя бы 10 минут, чтобы забить этот гол. Стараюсь приносить пользу. Надеюсь, этот гол будет важным в этом сезоне.

— С какими мыслями будете готовиться к «Ростову»?

— С мыслями о том, что нам нужна только победа. Все силы бросим на это, — сказал Ерохин.