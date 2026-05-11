Энрике о 6-очковом отрыве «ПСЖ» от «Ланса»: «Этого будет достаточно. Мы уже чемпионы, думаю»

Энрике о 6-очковом отрыве «ПСЖ» от «Ланса»: мы уже чемпионы, думаю.

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что парижане не упустят лидерство в Лиге 1 за два тура до финиша.

«ПСЖ» опережает идущего вторым «Ланс» в таблице на 6 очков и сыграет с ним на выезде 13 мая.

«Думаю, мы уже чемпионы. Думаю, этого будет достаточно и это позволяет нам подготовиться индивидуально к двум оставшимся матчам, прежде чем начать подготовку к финалу Лиги чемпионов.

Мы должны отдать должное тому, что проделал «Ланс» в этом сезоне. Они невероятно сильны, нам было очень трудно. В предыдущие два сезона было легче.

Теперь, каждый раз, когда надеваешь футболку «ПСЖ», ты должен быть готов, поэтому будем готовиться к матчу против «Ланса» привычным образом, но в то же время мы должны учитывать игровое время футболистов. Цель — 30 мая (дата финала Лиги чемпионов – Спортс”)», – сказал Энрике.