Энрике о 6-очковом отрыве «ПСЖ» от «Ланса»: «Этого будет достаточно. Мы уже чемпионы, думаю»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что парижане не упустят лидерство в Лиге 1 за два тура до финиша.

«ПСЖ» опережает идущего вторым «Ланс» в таблице на 6 очков и сыграет с ним на выезде 13 мая.

«Думаю, мы уже чемпионы. Думаю, этого будет достаточно и это позволяет нам подготовиться индивидуально к двум оставшимся матчам, прежде чем начать подготовку к финалу Лиги чемпионов. 

Мы должны отдать должное тому, что проделал «Ланс» в этом сезоне. Они невероятно сильны, нам было очень трудно. В предыдущие два сезона было легче. 

Теперь, каждый раз, когда надеваешь футболку «ПСЖ», ты должен быть готов, поэтому будем готовиться к матчу против «Ланса» привычным образом, но в то же время мы должны учитывать игровое время футболистов. Цель — 30 мая (дата финала Лиги чемпионов – Спортс”)», – сказал Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
Девять десятых на его месте стали бы строить глазки и говорить - му-му... бла-бла... ничего еще не решено... Молодец, не лепит Дюймовочку.
Энрике крутой мужик. Он всегда довольно прямолинеен и не ходит вокруг да около, этим и подкупает
Все по факту. Так, конечно, и перед первым туром можно сказать)
Энрике решил выбить Ланс в аут
А при каком раскладе ПСЖ может не стать чемпионом? При двух поражениях и двух победах Ланса или там еще какие показатели нужны?
Победы Ланса со счетом 5 0 6 0 и поражения ПСЖ))
2 поражения ПСЖ, 2 победы Ланса плюс Лансу надо отыграть разницу в 13 мячей.
Мне очень нравится одна восточная поговорка- не снимай штаны пока не увидел реку
Тут уже можно снимать штаны, шансов у Ланса нет
Зайдя в мужскую раздевалку, приготовься увидеть перцы! 😁
Пеп, 💯 % стал бы лепить Дюймовочку, а Энрике сразу показал стальные яйца.☝️😜
Посмотрим, какой будет ответ от Ланса....
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Брест», «Монако» Головина уступил «Лиллю»
10 мая, 21:02
Гол Дуэ на 82-й принес «ПСЖ» победу над «Брестом» – 1:0. 19-летний Марин играл вместо Сафонова
10 мая, 21:01
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч с «Брестом», 19-летний Марин сыграет в воротах. Ранее Матвей не попал в заявку парижан на игру с «Лорьяном»
10 мая, 18:52
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
17 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
31 минуту назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
41 минуту назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
55 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
13 минут назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
38 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
