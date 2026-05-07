Деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – от 500 тысяч до 3 млн рублей, сообщает МВД. Экс-гендиректору клуба Скородумову грозит до 7 лет тюрьмы

Завершено предварительное расследование по делу «Торпедо» о подкупе судей.

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора «Торпедо » Валерия Скородумова, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В октябре Соболева освободили из СИЗО.

«По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей.

Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства. Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов.

Целью соучастников было обеспечение участия ФК «Торпедо Москва» в Российской Премьер-Лиге, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг. Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча.

Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля», – говорится в сообщении Волк.

Дело передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.