  Деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – от 500 тысяч до 3 млн рублей, сообщает МВД. Экс-гендиректору клуба Скородумову грозит до 7 лет тюрьмы
Деньги от «Торпедо» получали 13 судей Первой лиги – от 500 тысяч до 3 млн рублей, сообщает МВД. Экс-гендиректору клуба Скородумову грозит до 7 лет тюрьмы

Завершено предварительное расследование по делу «Торпедо» о подкупе судей.

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в июне 2025 года суд заключил под стражу Скородумова и совладельца «Торпедо» Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В октябре Соболева освободили из СИЗО.

«По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей.

Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства. Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов.

Целью соучастников было обеспечение участия ФК «Торпедо Москва» в Российской Премьер-Лиге, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг. Общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча.

Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля», – говорится в сообщении Волк. 

Дело передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ирины Волк
У Торпедо жизней больше, чем у кошки (что, к слову, так же больше количества болельщиков Торпедо). Если по результатам расследования это Торпедо помрет, то к осени, уверен, появится новое Торпедо ))
Ответ Winterburn
У Торпедо жизней больше, чем у кошки (что, к слову, так же больше количества болельщиков Торпедо). Если по результатам расследования это Торпедо помрет, то к осени, уверен, появится новое Торпедо ))
как и Химки, только ныне Космос
Ответ Winterburn
У Торпедо жизней больше, чем у кошки (что, к слову, так же больше количества болельщиков Торпедо). Если по результатам расследования это Торпедо помрет, то к осени, уверен, появится новое Торпедо ))
Убивать команду из-за кучки недалёких аферистов?
Что грозит гендиректору понятно,а что грозит Торпедо и судьям которые брали?
И будет ли их список?
Ответ Do Cent
Что грозит гендиректору понятно,а что грозит Торпедо и судьям которые брали? И будет ли их список?
Что грозит судьям? Пойдут работать в бюджетную организацию - Матч ТВ. От Лапочкина большой привет 👋
Ответ Do Cent
Что грозит гендиректору понятно,а что грозит Торпедо и судьям которые брали? И будет ли их список?
Гендиректору ничего. Дадут условку, либо через год по УДО выйдет на какой-нибудь праздник. У нас любят и уважают коррупционеров и взяточников.
3 млн и это от нищего Торпедо. Страшно представить сколько от Зенита башляют.
Ответ УТебяВоняетИзорта
3 млн и это от нищего Торпедо. Страшно представить сколько от Зенита башляют.
А «Краснодару» сами судьи доплачивают из уважения к парку и Галицкому
Ответ andrew.p
А «Краснодару» сами судьи доплачивают из уважения к парку и Галицкому
Это инсайд?
Хорошо хоть у нас в стране только одно такое "Торпедо" , покупающее судей. Ведь одно же?
Ответ serginn
Хорошо хоть у нас в стране только одно такое "Торпедо" , покупающее судей. Ведь одно же?
Конечно же одно...если бы были ещё то из бы сразу разоблачили ☝️
Ответ serginn
Хорошо хоть у нас в стране только одно такое "Торпедо" , покупающее судей. Ведь одно же?
Комментарий скрыт
Один вопрос, почему Торпедо до сих пор не лишен профессионального статуса?
Ответ Krogan_
Один вопрос, почему Торпедо до сих пор не лишен профессионального статуса?
Потому что за это уже уплачено ранее.
Ответ Krogan_
Один вопрос, почему Торпедо до сих пор не лишен профессионального статуса?
Потому что РФС насрал на свою же регламентную процедуру и вынес санкцию на основании материалов следствия, а не собственной комиссии.
Скородумов и "Торпедо" теперь в этой истории вообще не главные действующие лица.
А Фамилии судей и срок какой они получат кто нибудь напишет?
А огласить список судей можно ?
И будет ли для них наказание ?
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А огласить список судей можно ? И будет ли для них наказание ?
Это были обстоятельства непреодолимой силы например 😂☝️
Зная как все работает в РФ - ну не могли они брать только от Торпедо, слишком палевно при таком масштабе. Да даже если только от Торпедо, то предложения шли с уровня такой высоты, что судьи спокойно брали и думали что это можно.
Ответ БилльХансен
Зная как все работает в РФ - ну не могли они брать только от Торпедо, слишком палевно при таком масштабе. Да даже если только от Торпедо, то предложения шли с уровня такой высоты, что судьи спокойно брали и думали что это можно.
вот именно поэтому торпедо и не наказали слишком сильно. там клейма ставить негде на всех
Ответ dedushka
вот именно поэтому торпедо и не наказали слишком сильно. там клейма ставить негде на всех
С другой стороны какая-то странная история, примерно половина клубов претендующих на выход в премьер-лигу не может сертифицироваться каждый год. Тогда зачем все эти танцы? Там же с начала сезона понятно кто не получит сертификат.
А чё, так нельзя было? Все так делают же..
Из последнего слова в суде))
Огласите весь список! (с)
Материалы по теме
На арбитра Фисенко завели уголовное дело по статье о влиянии на результаты. Судью допросили по матчу «Алания» – «Химки» в Первой лиге в 2023-м («Ведомости Спорт/РБ»)
3 марта, 10:58
На результаты 22 матчей «Торпедо» повлиял сговор с судьями, 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения, сообщила представитель МВД России Волк
27 февраля, 13:01
