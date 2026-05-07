Губерниев о ЦСКА: «Игдисамов – прекрасный тренер, хочу, чтобы он продолжал работать. А то пригласят какого-нибудь балбеса, будем дружно увольнять его через полгода»

Комментатор и журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев хотел бы, чтобы ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности постоянного главного тренера.

Игдисамов временно возглавил армейцев после ухода тренера Фабио Челестини со своего поста.

«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со «Спартаком», и он производит впечатление толкового парня.

Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба», – сказал Губерниев.

Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) в первом матче при Игдисамове. После 28 туров Мир РПЛ ЦСКА находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?37826 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Губерниев"А то пригласят какого-нибудь балбеса"...
Нет,Дмитрий Губерниев,тебя не пригласят...
Лучше бы балбесы из комментаторов биатлона не лезли не в своё дело. Вчера ещё до начала дерби всех успел выбесить дурацким криком.
Как же надоела эта пасть орущая. Совсем глупый дурак!
Не дурак, а балбес)
Пока ничем себя не проявил как главный тренер, чтобы так топить за него.
Воспитывать молодежь-другая работа.
Смотрел тут биатлон на Окко этой зимой, олимпиаду.
Как же было хорошо без балбеса Губерниева.
Какой бред… когда я пишу что он сырой мне говорят - как ты за два дня это увидел и какого ты результата от него ждал? Так у меня тогда встречный вопрос - как вы за два дня в нем такой неимоверный потенциал увидели?? Абсолютно сырой тренер для большого футбола, сколько можно уже экспериментировать над бедным клубом. То, что Глебов его похвалил в интервью, это вполне нормально, он его мамка футбольная, все своих тренеров первых уважают.
P.s. это просто какое-то безумие - провальный первый тайм это виноват челестини, а на второй их зарядил Игдисамов)) ну он же абсолютно безэмоциональный, как он там кого-то зарядил? гениально, вспомнить только этот шедевральный розыгрыш штрафного с пасом в никуда…ну и сложно конечно на что-то претендовать держа на поле почти до конца абсолютного дуболома мусаева (я думал Томаша Нецида сложно переплюнуть, но тут с большим запасом в отрыве парень)
Нецид по сравнению с мусаевым пеле и Спартаку чех забивал -).
Джанаеву тот гол наверное долго снился.
Пообщался и понял, что он хороший тренер... Губер знаток человеческих душ и оценщик профессиональных качеств. 🤣
Я думал, он только во вратарях сборной разбирается, а он и по тренерам спец)
Он спец во всем, ещё и поет. Нужно гордиться, что живем в одну эпоху с этим гением.
А Игдисамова не будем чтоли дружно провожать? Такой бред. Рахимова сколько раз провожали? А других с российским паспортом?
