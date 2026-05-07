Губерниев о ЦСКА: «Игдисамов – прекрасный тренер, хочу, чтобы он продолжал работать. А то пригласят какого-нибудь балбеса, будем дружно увольнять его через полгода»
Комментатор и журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев хотел бы, чтобы ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности постоянного главного тренера.
Игдисамов временно возглавил армейцев после ухода тренера Фабио Челестини со своего поста.
«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со «Спартаком», и он производит впечатление толкового парня.
Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба», – сказал Губерниев.
Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) в первом матче при Игдисамове. После 28 туров Мир РПЛ ЦСКА находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Нет,Дмитрий Губерниев,тебя не пригласят...
Воспитывать молодежь-другая работа.
Как же было хорошо без балбеса Губерниева.
P.s. это просто какое-то безумие - провальный первый тайм это виноват челестини, а на второй их зарядил Игдисамов)) ну он же абсолютно безэмоциональный, как он там кого-то зарядил? гениально, вспомнить только этот шедевральный розыгрыш штрафного с пасом в никуда…ну и сложно конечно на что-то претендовать держа на поле почти до конца абсолютного дуболома мусаева (я думал Томаша Нецида сложно переплюнуть, но тут с большим запасом в отрыве парень)