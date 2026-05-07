Губерниев о ЦСКА: «Игдисамов – прекрасный тренер, хочу, чтобы он продолжал работать. А то пригласят какого-нибудь балбеса, будем дружно увольнять его через полгода»

Губерниев о ЦСКА: хочу, чтобы Игдисамов остался, а то пригласят балбеса.

Комментатор и журналист «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев хотел бы, чтобы ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова в должности постоянного главного тренера.

Игдисамов временно возглавил армейцев после ухода тренера Фабио Челестини со своего поста.

«У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Я с ним пообщался перед матчем со «Спартаком », и он производит впечатление толкового парня.

Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба», – сказал Губерниев.

Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) в первом матче при Игдисамове. После 28 туров Мир РПЛ ЦСКА находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.