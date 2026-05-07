Кейн – фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль – 2-й, Дембеле – 3-й, Олисе – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 7-й, Холанд – 8-й, Месси – 12-й, Роналду – 13-й, Винисиус – 16-й

Goal выпустил обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч». 

Первую строчку по-прежнему занимает форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн. 

Полный рейтинг выглядит так: 

1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

3. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

4. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

5. Майкл ОлисеБавария», сборная Франции);

6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

8. Эрлинг ХоландМанчестер Сити», сборная Норвегии);

9. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);

11. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);

12. Лионель МессиИнтер Майами», сборная Аргентины);

13. Криштиану РоналдуАль-Наср», сборная Португалии);

14. Бруну ФернандешМанчестер Юнайтед», сборная Португалии);

15. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);

16. Винисиус ЖуниорРеал», сборная Бразилии);

17. Букайо СакаАрсенал», сборная Англии);

18. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

19. Педри («Барселона», сборная Испании);

20. Хулиан АльваресАтлетико», сборная Аргентины). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
ЧМ будет определяющим турниром кто получит ЗМ,
Или не будет
Зависит от победителя) зм это уже полит награда практически)
А я бы дал Хвиче... Он пашет. И таскает пианино, и ноты переворачивает и играет... Молодец. Кейны, ямали пропиарены, но где они без таких игроков ?
Возьми и дай. Хвича хорош, но явно не на ЗМ.
Комментарий скрыт
Неделю назад уже был рейтинг от этого издания ( https://www.sports.ru/football/1117155060-kejn-glavnyj-favorit-na-zolotoj-myach-po-versii-goal-olise-2-j-yamal-3.html ) и там Ямаль был третьим. Кто-нибудь может объяснить, как он поднялся на 2-е место, если не играет из-за травмы?
Видимо предыдущее второе место отрицательно отработало)
А, это Олисе. Да, можно понять. Перформанс вчера был впечатляющий
Объективно, у Кейна не должно быть конкурентов. Индивидуально проводит потрясающий сезон.
Ну и непонятно откуда здесь Месси и Роналду.
он уже мимо ЛЧ, а сколько шансов на ЧМ, 5%? за один ЧГ ему ЗМ не дадут.
Если посмотреть на оборону всех команд в Бундеслиге кроме Баварии, охотно пускающих 50+ голов за сезон, то становится понятно, что доля везения в результативности Баварии тоже есть. Все клубы лиги просто без защиты катают.
Роналду тут за какие заслуги? Сейчас приколы везде показывают, как он шакалит в штрафной, еле на ногах стоит, мяч отлетает на метры от него..
Даже тут, ни на что уже не претендуя, все-равно позади Месси))
А чего другие то не додумаются также шакалить, жаль не кому подсказать
Дембеле то в этот раз за какие заслуги третий?
Пропустил кучу матчей в чемпионате Франции и вообще играл там средне.
На предварительной стадии ЛЧ - то же самое.
Забил пару мячей в полупустые почти ворота в важных матчах и уже ЗМ? Бред.
Ну так же, как и в прошлом — никто не знает, за что именно получил, но все примерно догадываются, почему.
Не Луису Энрике же вручать. А остальные игроки были тоже невнятны
прикол конечно будет, если Дембеле второй получит. Сколько игроков, которые минимум не хуже, даже одного не видали
Если выиграют ЧМ и ЛЧ то мяч ему уйдет 99%, если только Мбаппе не вытворит чего нибудь дикого на ЧМ
если Аргентина займёт второе или третье место, и во всех матчах роль будет играть Месси, то Лео получит золотой мяч, даже не обсуждается, не говоря уже о первом месте.
Смешно)
ну Кейн уже пролетел, все эти достижения в бундеслиге, мимо кассы без победы в ЛЧ. Разве только Англия ЧМ затащит, что под большим вопросом.
Согласен на 100%. Но все он первый за очень долгое время имеет шансы на то что бы забить 70+ голов за сезон. Думаю подобное может сыграть свою роль
всем наплевать на статистику по мячам. лч кейн профукал, если чм не выиграет, то ничего не получит. На мой взгляд Хвича сейчас в фаворитах пока что. Если из первой пятёрки никто не затащит свою сборную на вершину, то ЗМ уйдёт ему.
Месси и Роналду на хвосте у первой десятки, а потом рванут, как Борзаковский... 😂
