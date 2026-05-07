Кейн – фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль – 2-й, Дембеле – 3-й, Олисе – 5-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 7-й, Холанд – 8-й, Месси – 12-й, Роналду – 13-й, Винисиус – 16-й
Goal выпустил обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».
Первую строчку по-прежнему занимает форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);
2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
3. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
4. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
9. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
11. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);
12. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
13. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);
14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
15. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
17. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);
18. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
19. Педри («Барселона», сборная Испании);
20. Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).
Ну и непонятно откуда здесь Месси и Роналду.
Пропустил кучу матчей в чемпионате Франции и вообще играл там средне.
На предварительной стадии ЛЧ - то же самое.
Забил пару мячей в полупустые почти ворота в важных матчах и уже ЗМ? Бред.