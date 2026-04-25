😖 «Ответственные люди не понимают футбол». Арбелоа злится на судейство с «Бетисом»

«Реал» упустил победу в концовке матча с «Бетисом».

На пресс-конференции Альваро Арбелоа пожаловался на работу арбитров. Первым делом наставник «Реала» отметил свежий эпизод с голом Эктора Бельерина, где он видит фол на Ферлане Менди.

«Был явный фол на Менди. Проблема в том, что люди, ответственные за эти решения, должны понимать футбол, но очевидно, что они этого не делают», – сказал Арбелоа.

Следом Арбелоа вспомнил момент с неназначенным пенальти в ворота хозяев:

«Это пенальти. Мяч попал в руку. Но мы привыкли, ведь это не в первый раз».

Противоположный момент в начале матча Альваро не упомянул.