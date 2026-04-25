😖 «Ответственные люди не понимают футбол». Арбелоа злится на судейство с «Бетисом»
«Реал» упустил победу в концовке матча с «Бетисом».
На пресс-конференции Альваро Арбелоа пожаловался на работу арбитров. Первым делом наставник «Реала» отметил свежий эпизод с голом Эктора Бельерина, где он видит фол на Ферлане Менди.
«Был явный фол на Менди. Проблема в том, что люди, ответственные за эти решения, должны понимать футбол, но очевидно, что они этого не делают», – сказал Арбелоа.
Следом Арбелоа вспомнил момент с неназначенным пенальти в ворота хозяев:
«Это пенальти. Мяч попал в руку. Но мы привыкли, ведь это не в первый раз».
Противоположный момент в начале матча Альваро не упомянул.
В эк за такую руку не дали пеналь на Тчу
Фола на Менди не было
Еще и пенальти могли поставить что в начале матча что ближе к концу где Рюдигер по ноге въехал