ЦСКА выложил совместное фото Торопа и Виктора после их стычки: «Никаких конфликтов 🤝🏻»
ЦСКА выложил совместное фото вратаря Владислава Торопа и защитника Жоао Виктора после их стычки в матче РПЛ с «Пари НН» (2:1).
На 35-й минуте Виктор начал высказывать претензии Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.
«Никаких конфликтов 🤝🏻», – говорится в посте ЦСКА.
Фото: t.me/pfccskamoscow
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
