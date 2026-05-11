  • ЦСКА выложил совместное фото Торопа и Виктора после их стычки: «Никаких конфликтов 🤝🏻»
Тороп и Виктор из ЦСКА помирились после стычки.

ЦСКА выложил совместное фото вратаря Владислава Торопа и защитника Жоао Виктора после их стычки в матче РПЛ с «Пари НН» (2:1).

На 35-й минуте Виктор начал высказывать претензии Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

«Никаких конфликтов 🤝🏻», – говорится в посте ЦСКА.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Стычка игроков ЦСКА: Виктор наехал на Торопа – тот боднул в ответ

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал ЦСКА
А чё Виктор в шортах кругового
Ответ j4j6f9mb2x
Отжал после стычки
Нейросеть рисовала?
Зачем Виктор наколол Бена Кингсли и Мавроди?
Комментарий удален модератором
Я издалека думал что Капелло
У него на левой груди татуировка женщины, похожей на Геннадия Орлова.
😁
Еще и лев. Забирайте топаря недорого.
Было ощущение, что Виктор специально потом несколько раз давал в недодачу Торопу.
Нет, просто он настолько корявый и привозной
У Виктора тату с Тчуамени на левой груди. Поэтому конфликт быстро затух
Это Франсиско Говиньо Лима и Смородская
Лима крутой лег был в Локо просто цемент в опорной зоне
Виктору уже шорты приспустили, наказали.
Они сами ударились об стол?
Лев свистит что ли?
Затянулся)
Сзади какая наколка, интересно. Хвост льва?
Это ветка болельщиков ЦСКА? Если да, давайте накидаем лайки и коменты в соц сети Торопа, парню нужна поддержка, я давно об этом писал, давайте поможем любимому клубу. Под Игорем Владимировичем тяжело сидеть, а тут ещё бразилы не адекватные в защите.
Окей!
Да, чаще наши болельщики там, где тег клуба дез упоминаний других.
