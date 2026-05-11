ЦСКА выложил совместное фото Торопа и Виктора после их стычки: «Никаких конфликтов 🤝🏻»

Тороп и Виктор из ЦСКА помирились после стычки.

ЦСКА выложил совместное фото вратаря Владислава Торопа и защитника Жоао Виктора после их стычки в матче РПЛ с «Пари НН» (2:1).

На 35-й минуте Виктор начал высказывать претензии Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

«Никаких конфликтов 🤝🏻», – говорится в посте ЦСКА.

