Игдисамов о стычке Торопа и Виктора в матче с «Пари НН»: «Я рад таким моментам – значит, игроки неравнодушны. Хуже, когда этого нет. Это тоже дало заряд перевернуть игру»

Игдисамов о стычке Торопа и Виктора: рад таким моментам, игроки неравнодушны.

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на стычку между игроками команды Жоао Виктором и Владиславом Торопом во время игры против «Пари НН» (2:1).

На 35-й минуте бразильский защитник Жоао Виктор начал высказывать претензии вратарю Владиславу Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

– Эпизод со стычкой Торопа и Жоао Виктора. Как его оцените?

– Я рад, что такие моменты происходят. Они показывают, что футболисты неравнодушны. Хуже тогда, когда этого нет. Все, что было на поле, остается на поле. В перерыве они пожали друг другу руки. Это тоже дало некий заряд, чтобы перевернуть игру.

– После вылета из Кубка России от «Спартака» как находите мотивацию для команды?

– В первую очередь они мастера. Они выходят против команд. Да, мы вылетели из Кубка, но есть болельщики, семьи, которые мы хотим порадовать. Поэтому мотивация была и остается на следующий матч, – сказал Игдисамов.

