  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игдисамов о стычке Торопа и Виктора в матче с «Пари НН»: «Я рад таким моментам – значит, игроки неравнодушны. Хуже, когда этого нет. Это тоже дало заряд перевернуть игру»
33

Игдисамов о стычке Торопа и Виктора в матче с «Пари НН»: «Я рад таким моментам – значит, игроки неравнодушны. Хуже, когда этого нет. Это тоже дало заряд перевернуть игру»

Игдисамов о стычке Торопа и Виктора: рад таким моментам, игроки неравнодушны.

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на стычку между игроками команды Жоао Виктором и Владиславом Торопом во время игры против «Пари НН» (2:1).

На 35-й минуте бразильский защитник Жоао Виктор начал высказывать претензии вратарю Владиславу Торопу, схватил его за горло, после чего россиянин стал бодаться головой с партнером по команде. Стычку между футболистами армейцев разнял судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

– Эпизод со стычкой Торопа и Жоао Виктора. Как его оцените?

– Я рад, что такие моменты происходят. Они показывают, что футболисты неравнодушны. Хуже тогда, когда этого нет. Все, что было на поле, остается на поле. В перерыве они пожали друг другу руки. Это тоже дало некий заряд, чтобы перевернуть игру.

– После вылета из Кубка России от «Спартака» как находите мотивацию для команды?

– В первую очередь они мастера. Они выходят против команд. Да, мы вылетели из Кубка, но есть болельщики, семьи, которые мы хотим порадовать. Поэтому мотивация была и остается на следующий матч, – сказал Игдисамов.

Игдисамов о 2:1: «Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В 1-м тайме ЦСКА хорошо двигал мяч, создавал моменты, но упустил 2 быстрые атаки. Мы проявили характер и забрали игру»

«Зенит» уже точно чемпион?27067 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoЖоао Виктор
психология
logoВладислав Тороп
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoДмитрий Игдисамов
logoболельщики
logoFONBET Кубок России
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чему радоваться? Это ненормально. Можно быть неравнодушным, но конфликтовать физически на поле с товарищами по команде это слишком.
Радоваться тут нечему, и увидеть позитив сложно.
Игроки должны быть друг за друга. А когда свои дерутся - значит в команде всё плохо
Повода радоваться я не вижу. И вообще, как-то я настороженно отношусь к Игдисамову. Сегодня в интервью после игры заявил, что он не увидел, что Пари лучше играл. По-моему, это не увидеть мог только слепой. В раздевалке вообще закатил такую речь, как-будто Барселону обыграли в финале Лиги Чемпионов. Играли то до 87-ой минуты просто отвратительно и если бы не Тороп, к этой 87-ой минуте было бы уже 0:3, минимум.
Ответ Ибн Хоттабыч
Повода радоваться я не вижу. И вообще, как-то я настороженно отношусь к Игдисамову. Сегодня в интервью после игры заявил, что он не увидел, что Пари лучше играл. По-моему, это не увидеть мог только слепой. В раздевалке вообще закатил такую речь, как-будто Барселону обыграли в финале Лиги Чемпионов. Играли то до 87-ой минуты просто отвратительно и если бы не Тороп, к этой 87-ой минуте было бы уже 0:3, минимум.
Нужно понимать, что он обязан по долгу службы смягчать ситуацию и сглаживать углы

Шо ему, надо было выйти и сказать "мы тонем добейте нас"? Да тут даже безотносительно рабочей этики просто есть факт, что за таким тренером никто не пойдет
Ответ Ибн Хоттабыч
Повода радоваться я не вижу. И вообще, как-то я настороженно отношусь к Игдисамову. Сегодня в интервью после игры заявил, что он не увидел, что Пари лучше играл. По-моему, это не увидеть мог только слепой. В раздевалке вообще закатил такую речь, как-будто Барселону обыграли в финале Лиги Чемпионов. Играли то до 87-ой минуты просто отвратительно и если бы не Тороп, к этой 87-ой минуте было бы уже 0:3, минимум.
С отношением к Игдисамову я тоже ещё не определился, но он делает то что должен делать в сложившейся ситуации. Претензии неуместны. Его задача не лезть из кожи вон, показывая какой он объективный эксперт, а настраивать и тренировать команду.
Ну бывает. При условии, какая весна, то эмоции неудивительно. Плохо, что такое случается. Но команда в итоге выиграла, игроки пожали друг другу руки. Двигаемся дальше. Акинфеев с Игнашевичем тоже мило общались и ничего, сколько всего выиграли
Пытается быть хорошим для команды. Нет авторита. Поэтому главный тренер не его место.В молодёжка да авторитет, но здесь его сожрут.
Ответ sangre
Пытается быть хорошим для команды. Нет авторита. Поэтому главный тренер не его место.В молодёжка да авторитет, но здесь его сожрут.
Слуцкий тоже с детских команд начинал. и это самый правильный путь.
Ответ Сергей Искимжи
Слуцкий тоже с детских команд начинал. и это самый правильный путь.
Для меня он не самый лучший пример. И это не также история.Буду рад ошибиться
На месте Игдисамова я бы заставил бы их пожать друг другу руки, а потом дать друг другу по смачному поджопнику. И всё. Пар выпустили, обид нет.
В общем, сгладил как мог. А так-то наверняка бразил своих люлей получил. От такого "неравнодушия" может остаться 9 на поле.
Арбелоа на заметку
обычный рабочий момент
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игдисамов о 2:1: «Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В 1-м тайме ЦСКА хорошо двигал мяч, создавал моменты, но упустил 2 быстрые атаки. Мы проявили характер и забрали игру»
11 мая, 14:44
ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» (2:1), забив на 88-й и 90-й минутах
11 мая, 14:15
Виктор и Тороп устроили стычку в игре ЦСКА с «Пари НН». Защитник высказал претензии своему вратарю, и они пободались – разнял судья
11 мая, 13:21Фото
Лесовой из «Пари НН» прошел с мячом от центра поля и забил ЦСКА с линии штрафной. Его окружали три соперника в момент удара
11 мая, 13:15Фото
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
27 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
41 минуту назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
51 минуту назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
2 минуты назад
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
10 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
20 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
23 минуты назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
48 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
Рекомендуем