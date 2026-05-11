  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 18-летний Фиров из ЦСКА – самый молодой игрок с гол+пас в дебютном матче РПЛ, он побил рекорд 19-летнего Олисе в 2009-м
17

18-летний Фиров из ЦСКА – самый молодой игрок с гол+пас в дебютном матче РПЛ, он побил рекорд 19-летнего Олисе в 2009-м

Фиров из ЦСКА – самый молодой игрок с гол+пас в своем 1-м матче чемпионата.

Полузащитник ЦСКА Имран Фиров побил рекорд в чемпионате России.

Вышедший на замену 18-летний игрок ассистировал Даниле Козлову на 88-й минуте игры с «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России (2:1), а на 90-й забил сам.

Он стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), оформившим гол+пас в дебютном матче в РПЛ, побив рекорд 19-летнего Секу Олисе от октября 2009 года.

Также Фиров – самый молодой игрок с гол+пас в РПЛ со времен Сергея Пиняева в 2022 году (был на 74 дня младше Фирова – 18 лет и 4 дня). До Пиняева голом и передачей в РПЛ отличались 17-летние Алексей Миранчук (2013 год) и Жано Ананидзе (дважды в 2009-м).

18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон

«Зенит» уже точно чемпион?26891 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
logoпремьер-лига Россия
logoИмран Фиров
logoЦСКА
logoАлексей Миранчук
logoСпартак
logoЖано Ананидзе
logoЛокомотив
logoСергей Пиняев
logoСеку Олисе
рекорды
logoПари НН
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мало кто знает, что до Баварии Майкл Олисе феерил в ЦСКА
Ответ Дядя ТУРА
Мало кто знает, что до Баварии Майкл Олисе феерил в ЦСКА
Майкл??
Удачной карьеры парню! В историю российского футбола уже вошёл!
Ничоси Олисе крепкий орешек, в 36 в полуфинале ЛЧ играть🙏
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ничоси Олисе крепкий орешек, в 36 в полуфинале ЛЧ играть🙏
Этому Олисе 24!))
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ничоси Олисе крепкий орешек, в 36 в полуфинале ЛЧ играть🙏
Ау-ау, тен неправильный был?
А ведь тогда Олисе считался просто дефолтным легом, а тот Концентрау возил на фланге. Сейчас смотришь на легов и те даже до уровня переломанного Цауни не дотягивают, не то что до уровня великого Яботея.
Красава. Так держать
Вышедший на замену 18-летний игрок ассистировал Даниле Козлову на 88-й минуте игры с «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России (2:1), а на 90-й забил сам.
...
И все голевые действия Гонду за весну...
Всё что нужно знать о футбольных"спецах" на сайте...для них Майкл Олисе и Секу Олисе,один и тот же игрок!🤦‍♂️😂
Слава Тороп отдал награду MVP матча Имрану Фирову 🔝

👏🏻 – оба сегодня достойны.
...
Лучше бы Виктору по морде дал.
Адыгэл’! Гордимся тобой парень, так держать! Пусть у тебя все в жизни будет так же хорошо, как сегодня..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон
11 мая, 14:33
Рекомендуем
Главные новости
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
12 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
32 минуты назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
42 минуты назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
59 минут назадТесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса», «Интер» взял Кубок Италии, «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь Медведев извинился за мат и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
40 минут назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
41 минуту назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
Рекомендуем