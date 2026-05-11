18-летний Фиров из ЦСКА – самый молодой игрок с гол+пас в дебютном матче РПЛ, он побил рекорд 19-летнего Олисе в 2009-м

Фиров из ЦСКА – самый молодой игрок с гол+пас в своем 1-м матче чемпионата.

Полузащитник ЦСКА Имран Фиров побил рекорд в чемпионате России.

Вышедший на замену 18-летний игрок ассистировал Даниле Козлову на 88-й минуте игры с «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России (2:1), а на 90-й забил сам.

Он стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), оформившим гол+пас в дебютном матче в РПЛ, побив рекорд 19-летнего Секу Олисе от октября 2009 года.

Также Фиров – самый молодой игрок с гол+пас в РПЛ со времен Сергея Пиняева в 2022 году (был на 74 дня младше Фирова – 18 лет и 4 дня). До Пиняева голом и передачей в РПЛ отличались 17-летние Алексей Миранчук (2013 год) и Жано Ананидзе (дважды в 2009-м).

18-летний Фиров из ЦСКА забил и сделал ассист в дебютном матче в РПЛ – с «Пари НН». У него больше результативных действий в лиге, чем у Гонду за весь сезон