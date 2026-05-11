Талалаев про женский футбол: «С одной‑то тяжело наладить взаимоотношения, а когда их 27… Но русских женщин с общей целью остановить невозможно, это доказывал и Григорян»

Талалаев про женский футбол: с одной‑то женщиной тяжело наладить взаимоотношения.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что руководить женской футбольной командой очень тяжело.

«С одной‑то женщиной тяжело наладить взаимоотношения, а когда их 27… Это очень сложно.

Но если серьезно, то стереотип же про русских женщин не просто так существует. Если их объединить общей целью, их невозможно остановить. Это доказывал и Александр Григорян», – заявил Талалаев.

В понедельник Талалаев был награжден премией «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Григорян работает вице-президентом женского ЦСКА, который тренировал в прошлом.