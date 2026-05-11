  Талалаев про женский футбол: «С одной‑то тяжело наладить взаимоотношения, а когда их 27… Но русских женщин с общей целью остановить невозможно, это доказывал и Григорян»
Талалаев про женский футбол: «С одной‑то тяжело наладить взаимоотношения, а когда их 27… Но русских женщин с общей целью остановить невозможно, это доказывал и Григорян»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что руководить женской футбольной командой очень тяжело.

«С одной‑то женщиной тяжело наладить взаимоотношения, а когда их 27… Это очень сложно.

Но если серьезно, то стереотип же про русских женщин не просто так существует. Если их объединить общей целью, их невозможно остановить. Это доказывал и Александр Григорян», – заявил Талалаев.

В понедельник Талалаев был награжден премией «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Григорян работает вице-президентом женского ЦСКА, который тренировал в прошлом.

Ответ Александр Ищенко
Лань ******
Серебряный олень лучше подходит. А бронзовый или забронзовевший еще лучше.
Ответ volodin
Серебряный олень лучше подходит. А бронзовый или забронзовевший еще лучше.
Лосяра ветвистый.. Упс) Пусть Лань останется 8))
А что за стереотип про русских женщин? И чтобы участвовать в стереотипе нужно ли сначала сдать кровь на ее национальный состав?
Ответ agentkuper
А что за стереотип про русских женщин? И чтобы участвовать в стереотипе нужно ли сначала сдать кровь на ее национальный состав?
Ну типа наши бабы - и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Это добрый стереотип )
Ответ dreamstep
Ну типа наши бабы - и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Это добрый стереотип )
Видимо, Талалаев имел ввиду другой стереотип какой-то, из-за которого в Европе или США его бы отменили. Но у нас его будет общая масса считать крутым альфачом за такое.
Значит это из-за медальки он оборзел так что на всех кидается?))
