  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах
Видео
275

«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах

Вратарь «Пари НН» Медведев раскритиковал фанатов команды.

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев после поражения от ЦСКА (1:2) возмутился поведением фанатов нижегородского клуба.

«Ни о чем не хочу говорить. В конце матча [появились] эти плакаты болельщиков, вы все видели. Это позор. Эти люди, которые сегодня пришли, могут за нас просто не болеть. ### (блин), я такого просто не видел. Команда бьется, ##### (блин), всю игру.

Я эти плакаты увидел – чуть с ума не сошел, блин. Не надо с такой поддержкой [приходить]. Пускай лучше приходят два‑три человека, ##### (блин), искренне нас поддерживают. Остальные, ##### (блин), кто вот эти акции устраивают, пускай, ##### (блин), дома сидят, #### (е-мое), и за другую команду болеют.

Я здесь два года жопу рву, ##### (блин), за эту команду, ##### (блин), смотрю на трибуну, #### (е-мое), – плакаты вывесили они, ##### (блин). В честь чего, я не понял?

Ребята, сидите дома тогда, не надо так команду поддерживать, ##### (блин). Те, кто реально поддерживают, они придут, ##### (блин), и поддержат нас, ##### (блин). А вас мы больше не ждем на трибунах, спасибо», – заявил Медведев после матча.

***

Легендарный диалог Широкова, которым вдохновлялся Медведев – на ВидеоСпортсе’’

«Зенит» уже точно чемпион?27066 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Футбол НН / «Пари НН»
logoПари НН
logoЦСКА
logoНикита Медведев
logoпремьер-лига Россия
брань
logoболельщики
275 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот так проще читать.

«Мне неприятно об этом говорить. Плакаты, которые вывесили болельщики после матча, считаю неуважением к команде. Такая поддержка не нужна. Лучше пусть на трибунах будет несколько человек, готовых искренне переживать за игру. Я два года усердно работаю для команды, и видеть подобное обидно. Пожалуйста, оставайтесь дома или поддерживайте другую команду. Мы ждём на стадионе только тех, кто способен на настоящую поддержку».
Ответ Marky777
Вот так проще читать. «Мне неприятно об этом говорить. Плакаты, которые вывесили болельщики после матча, считаю неуважением к команде. Такая поддержка не нужна. Лучше пусть на трибунах будет несколько человек, готовых искренне переживать за игру. Я два года усердно работаю для команды, и видеть подобное обидно. Пожалуйста, оставайтесь дома или поддерживайте другую команду. Мы ждём на стадионе только тех, кто способен на настоящую поддержку».
Большое спасибо. Не смог в интернете найти этот язык, чтобы с него перевести .-)
Ответ Marky777
Вот так проще читать. «Мне неприятно об этом говорить. Плакаты, которые вывесили болельщики после матча, считаю неуважением к команде. Такая поддержка не нужна. Лучше пусть на трибунах будет несколько человек, готовых искренне переживать за игру. Я два года усердно работаю для команды, и видеть подобное обидно. Пожалуйста, оставайтесь дома или поддерживайте другую команду. Мы ждём на стадионе только тех, кто способен на настоящую поддержку».
"разве вы не видите, ефрейтор, что расплавленным оловом капаете вашему товарищу за шиворот?"
Скажи спасибо, что вообще ходят и смотрят на ваш «фантастический» футбол
Они заплатили деньги за проход на стадион и могут вешать что хотят, а твоя работа это самое место рвать, чтобы они дальше платили и приходили
Ответ Big_Stan
Скажи спасибо, что вообще ходят и смотрят на ваш «фантастический» футбол Они заплатили деньги за проход на стадион и могут вешать что хотят, а твоя работа это самое место рвать, чтобы они дальше платили и приходили
Пари картонный клуб, там все билеты за 0 раздают, лишь бы кто пришел
Ответ Очки Дани Алвеса
Пари картонный клуб, там все билеты за 0 раздают, лишь бы кто пришел
Абсолютная ложь
Медведев, играя в бюджетном клубе, получая огромную зарплату по меркам той же Нижегородской области, вообще рот открывать не должен в адрес любого болельщика, который приходит на стадион. Это ОНИ ему платят своими налогами в бюджет области и деньгами, заплаченными за билеты и абонементы.
Чудак просто не понимает, что заявлять болельщикам что-то типа "Лучше дома сидите, и пусть за нас искренне болеют 2-3 человека на трибунах" - это преступление даже против себя. Фанаты уже давно по домам сидят, круто стало? Если искренние, неравнодушные (а значит, способные и похвалить и покритиковать, и даже обругать на эмоциях), верные болельщики перестанут ходить на матчи, то для кого этот Медведев играть будет? Он видите ли два года в команде, а люди десятилетиями болеют и переживают за команду своего города.
Вообще уже от земли оторвались. Или товарищ считает, что цель существования клуба - это обеспечение ему безбедной жизни за счёт бюджета и жителей?
Ответ Reggi
Медведев, играя в бюджетном клубе, получая огромную зарплату по меркам той же Нижегородской области, вообще рот открывать не должен в адрес любого болельщика, который приходит на стадион. Это ОНИ ему платят своими налогами в бюджет области и деньгами, заплаченными за билеты и абонементы. Чудак просто не понимает, что заявлять болельщикам что-то типа "Лучше дома сидите, и пусть за нас искренне болеют 2-3 человека на трибунах" - это преступление даже против себя. Фанаты уже давно по домам сидят, круто стало? Если искренние, неравнодушные (а значит, способные и похвалить и покритиковать, и даже обругать на эмоциях), верные болельщики перестанут ходить на матчи, то для кого этот Медведев играть будет? Он видите ли два года в команде, а люди десятилетиями болеют и переживают за команду своего города. Вообще уже от земли оторвались. Или товарищ считает, что цель существования клуба - это обеспечение ему безбедной жизни за счёт бюджета и жителей?
Комментарий скрыт
Ответ Вадим flanec
Комментарий скрыт
Точно? Болелы Динамо посмеялись. И многие те кто освистывает свои клубы за плохую игру и безволие
Медведев конечно очень слабый вратарь. Рекорд у него был из-за сильнейшей ростовской защиты, когда были Сесар Навас и тд.
Ответ Ростовский
Медведев конечно очень слабый вратарь. Рекорд у него был из-за сильнейшей ростовской защиты, когда были Сесар Навас и тд.
В сегодняшнем матче есть его вина в пропущенных мячах?
Ответ Ростовский
Медведев конечно очень слабый вратарь. Рекорд у него был из-за сильнейшей ростовской защиты, когда были Сесар Навас и тд.
Он неплохой вратарь
Аха-ха, у спортса прям пир духа сегодня. Столько решеточек, новостники не успевают черпать их, обмазываться, вдыхать аромат.
Ответ Neutral Сhaotic
Аха-ха, у спортса прям пир духа сегодня. Столько решеточек, новостники не успевают черпать их, обмазываться, вдыхать аромат.
Думал талалаев в очередной раз на что-то отвечает, а тут и другие показавшие спорчтмены имеются
Роман Широков зашел в чат)))
Жалкая пародия на Широкова
Паспортист что то там пищит, скажи спасибо, что в РФ, где нибудь в латинской Америке или даже в Италии могли бы и коконес оторвать некоторые недружелюбные фанаты после таких вью.
Ответ RembaXXX
Паспортист что то там пищит, скажи спасибо, что в РФ, где нибудь в латинской Америке или даже в Италии могли бы и коконес оторвать некоторые недружелюбные фанаты после таких вью.
Во-во, в условной Сербии или Италии его бы уже разорвали на улице за такие слова. Игрочишки приходят и уходят, а болельщики на этом стадионе всю свою жизнь. Совсем за помелом своим не следит.
Ответ faaakkkeee
Во-во, в условной Сербии или Италии его бы уже разорвали на улице за такие слова. Игрочишки приходят и уходят, а болельщики на этом стадионе всю свою жизнь. Совсем за помелом своим не следит.
Это вы сейчас на полном серьёзе всех болельщиков Нижнего, которые на стадионе всю свою жизнь? Вот все вот эти максимум 50 человек - и будет как в "условной Сербии/Италии"? Вы это серьёзно?
Да здравствует лимит )))эти клоуны не то что зарабатывать разучились так как на них ни кто не ходит)))так ещё и быдло натура из всех щелей лезет
Ответ сергей петров
Да здравствует лимит )))эти клоуны не то что зарабатывать разучились так как на них ни кто не ходит)))так ещё и быдло натура из всех щелей лезет
Ребят тут надо понимать от чего он сгорел, Пари НН драл ЦСКА почти весь матч и должен был побеждать к 87-й минуте 3-0 или даже 4-0, реализации чуть не хватило. Команда у них реально старалась но в конце да не повезло Фиров выдал звездный час. И там вываливают плакаты с оскорблениями с этого он и психанул. Как бы его понять можно команда в шаге от победы была, нервы сдали.
Ответ Vladislav
Ребят тут надо понимать от чего он сгорел, Пари НН драл ЦСКА почти весь матч и должен был побеждать к 87-й минуте 3-0 или даже 4-0, реализации чуть не хватило. Команда у них реально старалась но в конце да не повезло Фиров выдал звездный час. И там вываливают плакаты с оскорблениями с этого он и психанул. Как бы его понять можно команда в шаге от победы была, нервы сдали.
так заслуженно его и оскорбили
«Сидите дома, ###! Не для такого быдла как вы играем»©
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаранин после поражения от ЦСКА: «Лишних слов не хочется говорить. Казалось, что все было так близко… «Пари НН» будет делать все возможное в матче с «Рубином»
11 мая, 15:09
Игдисамов о 2:1: «Не соглашусь, что «Пари НН» играл лучше нас. В 1-м тайме ЦСКА хорошо двигал мяч, создавал моменты, но упустил 2 быстрые атаки. Мы проявили характер и забрали игру»
11 мая, 14:44
«Пари НН» остается в зоне вылета перед 30-м туром РПЛ, «Махачкала» и «Акрон» – в зоне стыков, «Крылья» еще не обезопасили себя от вылета
11 мая, 14:26
Рекомендуем
Главные новости
Предраг Миятович: «Реал» должен подумать о продаже Мбаппе или Винисиуса. Говорить «пусть оба останутся» – огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения»
27 минут назад
Перес о том, что попросил «вон ту девушку» задать вопрос: «Эта фраза считается оскорбительной? Это слишком раздули. Бедняга тянула руку, а ей не давали слова»
41 минуту назад
Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»
51 минуту назад
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
сегодня, 08:47
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
сегодня, 08:27
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
сегодня, 08:17
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
сегодня, 08:00Тесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Ко всем новостям
Последние новости
Виллаш-Боаш о Моуринью в «Реале»: «Жозе – важнейший тренер португальского футбола, с самым впечатляющим резюме. Такие специалисты привлекают внимание крупных клубов»
2 минуты назад
Лунев о том, что «Зенит» стал лидером после победы «Динамо» над «Краснодаром»: «Все равно, кто берет золото, если это не наша команда»
10 минут назад
Игдисамов о Кисляке: «Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет ее»
20 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» против «Аль-Иттихада», «Аль-Таавун» встретится с «Аль-Риядом» в пятницу, «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом» в субботу
23 минуты назад
Ровно 18 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА – это было легендарно!
48 минут назадВидеоСпортс"
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
сегодня, 08:19
GTA 6 могут прорекламировать на ЧМ-2026. Бюджет игры – больше 1 млрд долларов
сегодня, 08:18
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
сегодня, 07:59
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
Рекомендуем