«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах

Вратарь «Пари НН» Медведев раскритиковал фанатов команды.

Вратарь «Пари НН » Никита Медведев после поражения от ЦСКА (1:2) возмутился поведением фанатов нижегородского клуба.

«Ни о чем не хочу говорить. В конце матча [появились] эти плакаты болельщиков, вы все видели. Это позор. Эти люди, которые сегодня пришли, могут за нас просто не болеть. ### (блин), я такого просто не видел. Команда бьется, ##### (блин), всю игру.

Я эти плакаты увидел – чуть с ума не сошел, блин. Не надо с такой поддержкой [приходить]. Пускай лучше приходят два‑три человека, ##### (блин), искренне нас поддерживают. Остальные, ##### (блин), кто вот эти акции устраивают, пускай, ##### (блин), дома сидят, #### (е-мое), и за другую команду болеют.

Я здесь два года жопу рву, ##### (блин), за эту команду, ##### (блин), смотрю на трибуну, #### (е-мое), – плакаты вывесили они, ##### (блин). В честь чего, я не понял?

Ребята, сидите дома тогда, не надо так команду поддерживать, ##### (блин). Те, кто реально поддерживают, они придут, ##### (блин), и поддержат нас, ##### (блин). А вас мы больше не ждем на трибунах, спасибо», – заявил Медведев после матча.

