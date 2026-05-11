«Пускай, #####, дома сидят, ####, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, #####, смотрю на трибуну, ####, – плакаты вывесили они, #####». Вратарь «Пари НН» Медведев о фанатах
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев после поражения от ЦСКА (1:2) возмутился поведением фанатов нижегородского клуба.
«Ни о чем не хочу говорить. В конце матча [появились] эти плакаты болельщиков, вы все видели. Это позор. Эти люди, которые сегодня пришли, могут за нас просто не болеть. ### (блин), я такого просто не видел. Команда бьется, ##### (блин), всю игру.
Я эти плакаты увидел – чуть с ума не сошел, блин. Не надо с такой поддержкой [приходить]. Пускай лучше приходят два‑три человека, ##### (блин), искренне нас поддерживают. Остальные, ##### (блин), кто вот эти акции устраивают, пускай, ##### (блин), дома сидят, #### (е-мое), и за другую команду болеют.
Я здесь два года жопу рву, ##### (блин), за эту команду, ##### (блин), смотрю на трибуну, #### (е-мое), – плакаты вывесили они, ##### (блин). В честь чего, я не понял?
Ребята, сидите дома тогда, не надо так команду поддерживать, ##### (блин). Те, кто реально поддерживают, они придут, ##### (блин), и поддержат нас, ##### (блин). А вас мы больше не ждем на трибунах, спасибо», – заявил Медведев после матча.
«Мне неприятно об этом говорить. Плакаты, которые вывесили болельщики после матча, считаю неуважением к команде. Такая поддержка не нужна. Лучше пусть на трибунах будет несколько человек, готовых искренне переживать за игру. Я два года усердно работаю для команды, и видеть подобное обидно. Пожалуйста, оставайтесь дома или поддерживайте другую команду. Мы ждём на стадионе только тех, кто способен на настоящую поддержку».
Они заплатили деньги за проход на стадион и могут вешать что хотят, а твоя работа это самое место рвать, чтобы они дальше платили и приходили
Чудак просто не понимает, что заявлять болельщикам что-то типа "Лучше дома сидите, и пусть за нас искренне болеют 2-3 человека на трибунах" - это преступление даже против себя. Фанаты уже давно по домам сидят, круто стало? Если искренние, неравнодушные (а значит, способные и похвалить и покритиковать, и даже обругать на эмоциях), верные болельщики перестанут ходить на матчи, то для кого этот Медведев играть будет? Он видите ли два года в команде, а люди десятилетиями болеют и переживают за команду своего города.
Вообще уже от земли оторвались. Или товарищ считает, что цель существования клуба - это обеспечение ему безбедной жизни за счёт бюджета и жителей?