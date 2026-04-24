Женская «Барса» оформила чемпионство. А Путельяс обошла Месси в историческом топе

В 26-м туре чемпионата Испании среди женщин «Барселона» на выезде разгромила «Эспаньол» со счетом 4:1. Победа в каталонском дерби позволила футболисткам «блауграны» досрочно стать чемпионками страны.

Алексия Путельяс стала чемпионкой Испании в десятый раз. Результат позволил спортсменке сравняться с другой легендой клуба – Лионелем Месси, который также брал Ла Лигу 10 раз. В истории «Барсы» никто не побеждал в чемпионате Испании чаще.

А вот по общему количеству трофеев, завоеванных в составе «блауграны», Алексия обошла Лионеля. Месси с каталонцами завоевал 35 трофеев, у Путельяс их теперь 36. Футболистка обошла и Криштиану Роналду, который за всю карьеру завоевал 35 командных трофеев.

Девушкам рано расслабляться: впереди у команды полуфинал Лиги чемпионов против «Баварии». Футболистки уже прибыли в Мюнхен, первая игра состоится 25 апреля.

Каталонки также все еще претендуют на Кубок страны, в финале турнира «Барса» сыграет с «Атлетико».

