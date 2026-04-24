«Папаша бы точно упал»: Кин подколол отца Холанда, пока легенды хвалили поведение Эрлинга

Габриэлу Магальяэсу повезло избежать красной карточки в матче 33-го тура Премьер-лиги против «Ман Сити». Под занавес встречи бразилец попытался боднуть Эрлинга Холанда : нападающий «горожан» на провокацию не повелся, эпизод был исчерпан.

В новом выпуске подкаста Stick to Football легенды британского футбола согласились – от красной Габриэла спас Холанд.

Джилл Скотт: «Это однозначное удаление, он действовал агрессивно. Я не понимаю, почему не была показана красная».

Иан Райт: «Просто Эрлинг показал себя отлично. Он ведь сам говорил, что, будь его реакция другой, Габриэла бы удалили».

Гари Невилл: «Он олдскульный парень, не ныряет, не падает на газон».

И тут в игру вступил Рой Кин: «Ага, а его папаша бы точно упал».

В декабре Эрлинг шутил, что придет на подкаст к легендам только вместе с папой. Рой тогда вполне серьезно ответил, что будет готов к встрече с Холандами .