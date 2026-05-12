  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» на 2 очка оторвался от зоны вылета за два тура до конца АПЛ. Команда Де Дзерби набрала 8 очков в четырех последних играх
23

«Тоттенхэм» на 2 очка оторвался от зоны вылета за два тура до конца АПЛ. Команда Де Дзерби набрала 8 очков в четырех последних играх

«Тоттенхэм» увеличил отрыв от зоны вылета АПЛ.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в 36-м туре АПЛ.

После этого результата команда Роберто Де Дзерби на два очка оторвалась от «Вест Хэма», идущим 17-м, в зоне вылета.

В четырех последних матчах АПЛ «шпоры» набрали 8 очков.

«Тоттенхэму» осталось сыграть с «Челси» на выезде и с «Эвертоном» дома. У «Вест Хэма» впереди выездной матч с «Ньюкаслом» и домашний с «Лидсом».

«Зенит» уже точно чемпион?26876 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoТоттенхэм
logoРоберто Де Дзерби
logoпремьер-лига Англия
logoЛидс
logoВест Хэм
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Челси может проиграть хоть 10 игр подряд, но на Тоттенхэм всегда выйдут как надо, так что зря Тель сегодня решил в своей штрафной решил ноги задирать.
Бред какой-то: оказывается, компетентный тренер даёт результат лучше, чем Тудор.
Обязаны были побеждать. У Вест Хэма календарь легче
Ответ mancity111
Обязаны были побеждать. У Вест Хэма календарь легче
Полноте Вам !
Приход тренера в ТТХ не оставил Молоткам шансов практически.
Может быть процентов 10 вероятность остаться у Вест Хэма
Оставили надежду молоткам
Ответ kunaguero
Оставили надежду молоткам
Милуол не вышел в премьер лигу (проиграли сегодня). Так что лучше посмотреть противостояние Молотков и Милуола в Чемпионшипе)))
Ответ mr.salah89
Милуол не вышел в премьер лигу (проиграли сегодня). Так что лучше посмотреть противостояние Молотков и Милуола в Чемпионшипе)))
учитывая любовь всего Лондона к Тоттенхэму, то приезд шпор на Дэн будет не менее эпичным, честное слово
Вот это уже интересно. У «Шпор» дальше: «Челси» (Г) и «Эвертон» (Д). У «Молотобойцев» дальше: «Ньюкасл Юнайтед» (Г) и «Лидс Юнайтед» (Д). Конечно, есть чудовищная разница мячей «Вест Хэма» и отрыв «Тоттенхэма», но, как по мне, ничего ещё не решено и борьба за сохранение прописки впереди.
Кински нереально спас в конце. Персонально рад за него, особенно после того, что случилось в Мадриде.
Трио в атаке - абсолютно безголовые
Даже продублирую
Джиллет уже допускает 5-ю очевидную ошибку против Тоттенхэма в этом сезоне, при этом даже ссыкливый PGMOL признал 2. Но его продолжают ставить убивать команду.

Как бы дерьмово Тоттенхэм не играл, но за какие то очки боролся и в зоне вылета оказался исключительно благодаря таким собакам со свистком, которые весь сезон душат команду. Уже который раз двойные стандарты, десятки принятых решений целенаправленно против Тоттенхэма. И тут речь не про «Ой, ну в АПЛ просто плохое судейство», тогда хоть иногда бы это возвращалось. Но нет, весь сезон все ошибки против команды. Толчки, очевидные пенальти, красные, все что угодно.

Простите, но я сгорел окончательно с этой помойной лиги. Кого то тянут за уши наверх, кого то пытаются утопить.
Ответ arspurs9
Даже продублирую Джиллет уже допускает 5-ю очевидную ошибку против Тоттенхэма в этом сезоне, при этом даже ссыкливый PGMOL признал 2. Но его продолжают ставить убивать команду. Как бы дерьмово Тоттенхэм не играл, но за какие то очки боролся и в зоне вылета оказался исключительно благодаря таким собакам со свистком, которые весь сезон душат команду. Уже который раз двойные стандарты, десятки принятых решений целенаправленно против Тоттенхэма. И тут речь не про «Ой, ну в АПЛ просто плохое судейство», тогда хоть иногда бы это возвращалось. Но нет, весь сезон все ошибки против команды. Толчки, очевидные пенальти, красные, все что угодно. Простите, но я сгорел окончательно с этой помойной лиги. Кого то тянут за уши наверх, кого то пытаются утопить.
К современному футболу ,надо как шоу относиться,я уже вообще не горю.правда,если бы не зона вылета,вообще бы не смотрел футбол.
Ну и зачем северолондонские братья побеждали Вест Хэм? Чтобы Тоттенхэм гонял ничейку и все также стоял на вылет?)
ну так Вэст Хэм больше не потеряет очков. впереди немотивированные Ньюкасл и Лидс, которые уже обеспечили себе прописку в апл и не борются за еврокубки (в отличие от Челси и Эвертона).
Ответ squarefly
ну так Вэст Хэм больше не потеряет очков. впереди немотивированные Ньюкасл и Лидс, которые уже обеспечили себе прописку в апл и не борются за еврокубки (в отличие от Челси и Эвертона).
В какой момент Ньюкасл стал немотивированным? У них вилка мест с 8 по 16, там может разница быть в 20 млн, им сейчас важны любые деньги с их проблемами.
Ответ arspurs9
В какой момент Ньюкасл стал немотивированным? У них вилка мест с 8 по 16, там может разница быть в 20 млн, им сейчас важны любые деньги с их проблемами.
Игрокам не особо важно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
АПЛ не разрешит ВАР вмешиваться в ситуации со вторыми желтыми и угловыми. Клубы и судьи опасаются, что это затянет матчи и увеличит давление на арбитров (The Guardian)
11 мая, 18:37
Европейские клубы и лиги призывают УЕФА пускать в ЛЧ максимум 5 команд из одной страны. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче»
9 мая, 21:14
Рекомендуем
Главные новости
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
9 минут назад
Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам
29 минут назад
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
39 минут назад
Этот футболист нанес три знаменитых удара головой в двух финалах ЧМ
56 минут назадТесты и игры
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
сегодня, 07:50
Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
сегодня, 07:40
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
сегодня, 07:02
Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
сегодня, 06:47
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Овьедо», «Жирона» против «Сосьедада» Захаряна
сегодня, 06:20
Сафонов – чемпион Франции, победа «Ак Барса», «Интер» взял Кубок Италии, «Ман Сити» в 2 очках от «Арсенала», вратарь Медведев извинился за мат и другие новости
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Стример Мэддисон о Сафонове перед матчем с 8 сэйвами: «Один из худших вратарей. Полнейшая дыра»
37 минут назад
Игру GTA 6 будут рекламировать на чемпионате мира по футболу (The Touchline)
38 минут назад
«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
57 минут назад
Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
сегодня, 05:55
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
сегодня, 05:12
«Реал» – «Реал Овьедо». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 04:25
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
сегодня, 02:30
«Футболисты «Динамо» высказывались, как хорошо отомстили «Краснодару» – ущербная психология. Команда фундаментально не поменялась при Гусеве». Пятибратов о клубе
сегодня, 02:17
Аль-Хелайфи о пятом титуле «ПСЖ» подряд: «Настоящая звезда – это наша команда. Этот успех – результат первоклассных коллективных усилий всего клуба. Продолжаем писать историю»
вчера, 22:54
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
вчера, 22:07
Рекомендуем