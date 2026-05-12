«Тоттенхэм» на 2 очка оторвался от зоны вылета за два тура до конца АПЛ. Команда Де Дзерби набрала 8 очков в четырех последних играх
«Тоттенхэм» увеличил отрыв от зоны вылета АПЛ.
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в 36-м туре АПЛ.
После этого результата команда Роберто Де Дзерби на два очка оторвалась от «Вест Хэма», идущим 17-м, в зоне вылета.
В четырех последних матчах АПЛ «шпоры» набрали 8 очков.
«Тоттенхэму» осталось сыграть с «Челси» на выезде и с «Эвертоном» дома. У «Вест Хэма» впереди выездной матч с «Ньюкаслом» и домашний с «Лидсом».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
Приход тренера в ТТХ не оставил Молоткам шансов практически.
Может быть процентов 10 вероятность остаться у Вест Хэма
Джиллет уже допускает 5-ю очевидную ошибку против Тоттенхэма в этом сезоне, при этом даже ссыкливый PGMOL признал 2. Но его продолжают ставить убивать команду.
Как бы дерьмово Тоттенхэм не играл, но за какие то очки боролся и в зоне вылета оказался исключительно благодаря таким собакам со свистком, которые весь сезон душат команду. Уже который раз двойные стандарты, десятки принятых решений целенаправленно против Тоттенхэма. И тут речь не про «Ой, ну в АПЛ просто плохое судейство», тогда хоть иногда бы это возвращалось. Но нет, весь сезон все ошибки против команды. Толчки, очевидные пенальти, красные, все что угодно.
Простите, но я сгорел окончательно с этой помойной лиги. Кого то тянут за уши наверх, кого то пытаются утопить.