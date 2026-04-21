🎥 Наследник Грилиша в «Сосьедаде». Еле стоял на ногах после празднования победы в Кубке
Исход финала Кубка Испании решила серия пенальти, в которой «Реал Сосьедад» оказался сильнее «Атлетико». Подопечные Пеллегрино Матараццо от души отметили трофей, который в Сан-Себастьяне ждали шесть лет.
Гонсалу Гедеш, по всей видимости, праздновал в лучших традициях Джека Грилиша. На следующий день португалец едва сумел подняться по трапу самолета. Стоять на своих двоих игроку тоже было непросто.
Гедеш заслужил праздник. Один из двух мячей в основное время «Сосьедад» забил с пенальти, который был назначен за фол Хуана Муссо на Гонсалу.
То, как Гедеш подтягивает правую ногу, на 100% говорит о травме (скорее всего растяжении).