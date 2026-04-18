У «Атлетико» появится серьезная проблема – но лишь в случае выхода в финал ЛЧ. Фанаты обеспокоены
Два раза «Атлетико» играл в финале ЛЧ и оба матча были настоящим праздником для фанатов, несмотря на результат. Все благодаря отличной идее руководства организовать фан-зону на стадионе.
Но в этот раз это может стать проблемой. Дело в том, что в день финала (30 мая) на «Метрополитано» запланирован концерт Bad Bunny. Он станет первым в турне певца по Испании.
Однако, подобная проблема уже была 10 лет назад, когда с концертом приезжал Пол Маккартни. Тогда «Атлетико» пришлось арендовать для фанатов другой стадион. И довольных, судя по отзывам, было мало.
Как быть?