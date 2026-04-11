🎥 Мбаппе раскритиковали за ужин с девушкой. Слишком веселился после 1:1 с «Жироной»

«Мадрид» не смог обыграть «Жирону» в 31-м туре Ла Лиги. Встреча завершилась ничьей 1:1, в концовке «сливочные» требовали пенальти за фол на Килиане Мбаппе – нападающему разбили лицо.

Пострадавший француз после игры отправился в ресторан аргентинской кухни. Компанию Килиану составила его девушка – актриса Эстер Экспосито. Звездную пару запечатлели папарацци. Молодые люди провели приятный вечер в компании друзей Эстер.

Обычный ужин разозлил часть болельщиков «королевского клуба». Фанаты и так винят Мбаппе в неутешительных результатах «сливочных». Увидев веселого игрока после ничьей, которая может фактически лишить «Мадрид» шансов на титул, болельщики разозлились.

Несколько комментариев в соцсетях:

💭 «Смеется и хорошо проводит время со своей девушкой и ее друзьями после отвратительного матча. Неужели ему не стыдно?»

💭 «Килиан Мбаппе, после проигрыша титула и позорного выступления, первым делом отправляется на вечеринку и ужинает со своей девушкой дегенераткой. Все вокруг этого парня – самый большой позор, который когда-либо случался с «Мадридом». С каждым разом ситуации все хуже #MbappeOut».

💭 «Килиан Мбаппе выглядит по-настоящему счастливым после ничьей «Мадрида» и после того, как команда вылетела из гонки за титул. Я не могу оправдывать подобные вещи, им на все наплевать, это невероятно 😔».

💭 «Мбаппе был замечен в ресторане со своей девушкой Эстер после серьезного поражения, за которое он был ответственен. Вот до чего мы докатились с этим игроком».

💭 «Мбаппе показал ужасную игру, проиграл Ла Лигу, три матча с ним, три поражения, и, ого, он отправляется ужинать с Эстер Экспосито. И все еще находятся идиоты, которые сравнивают его с Криштиану Роналду, когда речь заходит о дисциплине».

Если следовать такой логике, теперь футболистам запрещено ужинать и иметь личную жизнь.

