Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек надеется провести в «Комо» еще год
«Комо» надеется сохранить Нико Паса.
Нико Пас не хочет покидать «Комо».
По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, полузащитник хочет провести в итальянском клубе еще один сезон.
Руководство команды Серии А надеется сохранить игрока и делает все, чтобы он остался еще на год, но решение принимать «Реалу», обладающему правом обратного выкупа футболиста сборной Аргентины за 9 млн евро в 2026-м и за 10 млн в 2027-м.
В «Комо» знают, что Жозе Моуринью, возвращающийся на пост главного тренера «сливочных», хотел бы видеть Паса в составе уже сейчас, но надеются, что президентские выборы помогут отсрочить трансфер на год.
Нико провел 35 игр в Серии А в этом сезоне и забил 12 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Да и Фабригас как - то сказал, что ещё то не точно,что Пас уйдет.
1.5 ключевых передач в среднем за игру.
13 созданных больших голевых моментов
2.0(55% успешных) дриблинга за игру
по тепловой карте - он не вингер а АПЗ который чаще смещается в правый полуфланг.
а теперь вопрос, нужен ли игрок такого профиля Реалу? у них купленный за 65 млн Мастантуоно такого же профиля игрок, и ему место ненаходят, Гюлер действует точно в такой же зоне, а при этом, турок не может уместиться на поле вместе с Джудом, а если еще и Пас будет..
кажется его приход не решит а создаст еще больше проблем)
Такого вопроса литералли не стоит на повестке - хотя бы потому, что игрок принадлежит Мадриду. А что с ним делать в плане точек приложения, разберутся уж как-нибудь.
Но вообще Моур дело делает, Паса в столичной команде не хватает, одни единалы в атаке.
Я еще подумал какого это знать ,что ты уходишь , а команда будет рубиться в ЛЧ.
В " Мадриде " ничего ему не гарантируется , а в " Комо" то звезда номер один.
Он же с этими молодыми пацанами добился играть в ЛЧ , а там банда .