  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек надеется провести в «Комо» еще год
0

Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек надеется провести в «Комо» еще год

«Комо» надеется сохранить Нико Паса.

Нико Пас не хочет покидать «Комо».

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, полузащитник хочет провести в итальянском клубе еще один сезон.

Руководство команды Серии А надеется сохранить игрока и делает все, чтобы он остался еще на год, но решение принимать «Реалу», обладающему правом обратного выкупа футболиста сборной Аргентины за 9 млн евро в 2026-м и за 10 млн в 2027-м.

В «Комо» знают, что Жозе Моуринью, возвращающийся на пост главного тренера «сливочных», хотел бы видеть Паса в составе уже сейчас, но надеются, что президентские выборы помогут отсрочить трансфер на год.

Нико провел 35 игр в Серии А в этом сезоне и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?250 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoНико Пас
logoДжанлука Ди Марцио
logoвозможные трансферы
logoЖозе Моуринью
logoденьги
logoЛа Лига
logoКомо
logoРеал Мадрид

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
дайте пацану в ЛЧ сыграть в команде где он главная звезда.
ОтветKubinec_
дайте пацану в ЛЧ сыграть в команде где он главная звезда.
И переждать смутные времена с португальской опричниной😁
Надюесь не выключит голову и останется в Комо.Клуб собрал хорошую банду с приятной атмосферой и в ЛЧ играть же будут.
ОтветТимак Капарзо
Надюесь не выключит голову и останется в Комо.Клуб собрал хорошую банду с приятной атмосферой и в ЛЧ играть же будут.
Ну , по тому бешенно радовался тому ,что они будут играть в ЛЧ , можно было понять,что он собирается следующей сезон отыграть в " Комо".
Да и Фабригас как - то сказал, что ещё то не точно,что Пас уйдет.
ОтветТимак Капарзо
Надюесь не выключит голову и останется в Комо.Клуб собрал хорошую банду с приятной атмосферой и в ЛЧ играть же будут.
У него нет права выбора, если Реал активирует опцию выкупа) разве только забастовку устраивать, что он как мадридиста делать не будет)
Читал у Романо информацию еще месяца два назад, что Мадрид проинформировал Комо и активировал опцию обратного выкупа.
Ответcorazon blanco
Читал у Романо информацию еще месяца два назад, что Мадрид проинформировал Комо и активировал опцию обратного выкупа.
Даже если так, без согласия игрока контракт с ним не подписать.
ОтветАлександр Суряев
Даже если так, без согласия игрока контракт с ним не подписать.
Не спорю, просто эта новость подавалась так, как уже закрытая сделка, а оказывается, что точка в этом вопросе еще не поставлена, если исходить из данной новости.
нет пасов-нет голов!
ОтветVatikan
нет пасов-нет голов!
Есть Вини-есть истерика
Ответmc-manaman
Есть Вини-есть истерика
есть Реал-есть Реал ТВ
посмотрел его циферки по ходу сезона, он весьма неплох)
12+6
1.5 ключевых передач в среднем за игру.
13 созданных больших голевых моментов
2.0(55% успешных) дриблинга за игру
по тепловой карте - он не вингер а АПЗ который чаще смещается в правый полуфланг.
а теперь вопрос, нужен ли игрок такого профиля Реалу? у них купленный за 65 млн Мастантуоно такого же профиля игрок, и ему место ненаходят, Гюлер действует точно в такой же зоне, а при этом, турок не может уместиться на поле вместе с Джудом, а если еще и Пас будет..
кажется его приход не решит а создаст еще больше проблем)
ОтветTAGAY
посмотрел его циферки по ходу сезона, он весьма неплох) 12+6 1.5 ключевых передач в среднем за игру. 13 созданных больших голевых моментов 2.0(55% успешных) дриблинга за игру по тепловой карте - он не вингер а АПЗ который чаще смещается в правый полуфланг. а теперь вопрос, нужен ли игрок такого профиля Реалу? у них купленный за 65 млн Мастантуоно такого же профиля игрок, и ему место ненаходят, Гюлер действует точно в такой же зоне, а при этом, турок не может уместиться на поле вместе с Джудом, а если еще и Пас будет.. кажется его приход не решит а создаст еще больше проблем)
>> "теперь вопрос, нужен ли игрок такого профиля Реалу?"
Такого вопроса литералли не стоит на повестке - хотя бы потому, что игрок принадлежит Мадриду. А что с ним делать в плане точек приложения, разберутся уж как-нибудь.
ОтветTAGAY
посмотрел его циферки по ходу сезона, он весьма неплох) 12+6 1.5 ключевых передач в среднем за игру. 13 созданных больших голевых моментов 2.0(55% успешных) дриблинга за игру по тепловой карте - он не вингер а АПЗ который чаще смещается в правый полуфланг. а теперь вопрос, нужен ли игрок такого профиля Реалу? у них купленный за 65 млн Мастантуоно такого же профиля игрок, и ему место ненаходят, Гюлер действует точно в такой же зоне, а при этом, турок не может уместиться на поле вместе с Джудом, а если еще и Пас будет.. кажется его приход не решит а создаст еще больше проблем)
Реал купит Паса чтоб перепродать его за 50+, ну может дадут сезон себя проявить, но в любом случае ему просто нет места на поле. Такая же схема была с Моратой, когда его за 20 продали в Юве, там он себя хорошо показал, активировали обратный выкуп за 30 через два года, сезон отбегал за Мадрид с неплохой статистикой и был продан Челси уже за 80. Нико тоже ценный актив, на котором Реал хочет заработать сам, а не позволить это сделать Комо.
Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек спрятался в туалете и умоляет итальянский клуб его не отпускать.
Но вообще Моур дело делает, Паса в столичной команде не хватает, одни единалы в атаке.
В следующем сезоне он пожалуй пас.
Так Пас скакал , как ненормальный, когда они поняли,что вышли в ЛЧ. И когда Фабрегаса обливали , он был один из..
Я еще подумал какого это знать ,что ты уходишь , а команда будет рубиться в ЛЧ.
В " Мадриде " ничего ему не гарантируется , а в " Комо" то звезда номер один.
Он же с этими молодыми пацанами добился играть в ЛЧ , а там банда .
Там непонятно как гюлера с биллингемом совмещать, а еще и паса туда.
Великий выведет его на уровень топ-10 игроков мира
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
22 мая, 15:19
«Реал» активирует обратный выкуп Паса. Клуб уведомил «Комо» (As)
26 апреля, 16:15
Рекомендуем
Главные новости
Россия проиграла Египту с 1 ударом в створ, Месси едет на 6-й ЧМ, «Барса» разрывает рынок, Неймар опять сломался, ИИХФ отменила недопуск России, не стало Клода Лемье и другие новости
16 минут назад
Этот игрок уступил «Барселоне» в финале ЛЧ, а через три года взял кубок в ее составе. Вспомните имя?
36 минут назадТесты и игры
Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ. Планов на отпуск не было»
36 минут назад
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
сегодня, 03:22
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Мартин Киоун: «Если этот «Арсенал» выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив «Непобедимых»
51 минуту назад
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Рекомендуем