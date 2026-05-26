Моуринью хочет вернуть Паса в «Реал» этим летом. Хавбек надеется провести в «Комо» еще год

«Комо» надеется сохранить Нико Паса.

Нико Пас не хочет покидать «Комо».

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио , полузащитник хочет провести в итальянском клубе еще один сезон.

Руководство команды Серии А надеется сохранить игрока и делает все, чтобы он остался еще на год, но решение принимать «Реалу », обладающему правом обратного выкупа футболиста сборной Аргентины за 9 млн евро в 2026-м и за 10 млн в 2027-м.

В «Комо » знают, что Жозе Моуринью , возвращающийся на пост главного тренера «сливочных», хотел бы видеть Паса в составе уже сейчас, но надеются, что президентские выборы помогут отсрочить трансфер на год.

Нико провел 35 игр в Серии А в этом сезоне и забил 12 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .