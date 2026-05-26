Ольга Смородская: «Семака можно назвать лучшим тренером сезона. Кого же еще? Он пытается ставить «Зениту» новый и современный футбол»

Смородская: Семак – лучший тренер сезона, он ставит «Зениту» современный футбол.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, кого считает лучшим тренером минувшего сезона в России.

«Лучшим тренером сезона можно назвать Семака . Кого же еще? Он пытается ставить «Зениту » новый и современный футбол. Ищет новые подходы, формы атак и так далее. Он развивает команду. Но ветеранам и болельщикам всегда чего-то не хватает.

Работа тренером очень тяжелая. Семаку непросто, он все время находится под давлением. Большой молодец!» – сказала Смородская.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26, набрав 68 очков в Мир РПЛ и опередив «Краснодар» на 2 балла.