Ольга Смородская: «Семака можно назвать лучшим тренером сезона. Кого же еще? Он пытается ставить «Зениту» новый и современный футбол»
Смородская: Семак – лучший тренер сезона, он ставит «Зениту» современный футбол.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, кого считает лучшим тренером минувшего сезона в России.
«Лучшим тренером сезона можно назвать Семака. Кого же еще? Он пытается ставить «Зениту» новый и современный футбол. Ищет новые подходы, формы атак и так далее. Он развивает команду. Но ветеранам и болельщикам всегда чего-то не хватает.
Работа тренером очень тяжелая. Семаку непросто, он все время находится под давлением. Большой молодец!» – сказала Смородская.
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26, набрав 68 очков в Мир РПЛ и опередив «Краснодар» на 2 балла.
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
..
Она точно матчи про Зенит смотрела?