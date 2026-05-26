«Не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив», команда с таким молодым составом заняла 3-е место. Тренерский штаб раскрывает россиян». Абаев о клубе

Абаев: не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив».

Бывший вратарь «Локомотива » Илья Абаев считает несправедливой критику в адрес клуба и его главного тренера Михаила Галактионова .

«Не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив». Команда с таким молодым составом заняла третье место в РПЛ. Тренерский штаб дает шансы молодым россиянам. Он раскрывает их и занимает высокие места в РПЛ .

Это отличный результат», – сказал Абаев.