«Не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив», команда с таким молодым составом заняла 3-е место. Тренерский штаб раскрывает россиян». Абаев о клубе

Абаев: не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив».
Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев считает несправедливой критику в адрес клуба и его главного тренера Михаила Галактионова.
«Не понимаю тех, кто критикует Галактионова и «Локомотив». Команда с таким молодым составом заняла третье место в РПЛ. Тренерский штаб дает шансы молодым россиянам. Он раскрывает их и занимает высокие места в РПЛ.
Это отличный результат», – сказал Абаев.
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Про Галактионова у него как-то язык не поворачивается говорить, что "да он в футбол не играл".
Ну и никогда не играл так Локомотив, обычно 2-3 легионера на поле, редко когда 4
По количеству проведенных россиянами минут и забитых россиянами голов (и принесенных очков) Локомотив в лидерах находится
Поэтому не такой уж это и бред.