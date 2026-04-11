Разбитое лицо Мбаппе после скандала в матче с «Жироной». Много крови

«Мадрид» считает, что в матче 30-го тура Ла Лиги против «Жироны» лишился важнейшего пенальти.

На 88-й минуте при счете 1:1 Килиан Мбаппе прорвался в штрафную, убрал одного соперника и, казалось, готовился пробить. Француза остановил защитник Витор Рейс, который попал локтем в лицо нападающему.

Килиан упал на газон, игроки «сливочных» начали требовать пенальти. Главный арбитр матча в ретро-форме со звучной фамилией Альберола Рохас нарушений на одиннадцатиметровый не увидел.

А Мбаппе заработал рассечение. Крови было много.

Болельщики в соцсетях отмечают, что в трансляции не показали окровавленное лицо Мбаппе. Встреча так и закончилась ничьей 1:1. Если «Барселона» в своем матче обыграет «Эспаньол», отрыв «блауграны» дойдет до 9 очков. Критический разрыв на финишной прямой в гонке за титул.

Как вам видится эпизод?