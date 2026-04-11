Разбитое лицо Мбаппе после скандала в матче с «Жироной». Много крови
«Мадрид» считает, что в матче 30-го тура Ла Лиги против «Жироны» лишился важнейшего пенальти.
На 88-й минуте при счете 1:1 Килиан Мбаппе прорвался в штрафную, убрал одного соперника и, казалось, готовился пробить. Француза остановил защитник Витор Рейс, который попал локтем в лицо нападающему.
Килиан упал на газон, игроки «сливочных» начали требовать пенальти. Главный арбитр матча в ретро-форме со звучной фамилией Альберола Рохас нарушений на одиннадцатиметровый не увидел.
А Мбаппе заработал рассечение. Крови было много.
Болельщики в соцсетях отмечают, что в трансляции не показали окровавленное лицо Мбаппе. Встреча так и закончилась ничьей 1:1. Если «Барселона» в своем матче обыграет «Эспаньол», отрыв «блауграны» дойдет до 9 очков. Критический разрыв на финишной прямой в гонке за титул.
Как вам видится эпизод?
Все на столько устали от безосновательных нападок Реала на судей, что когда основание появилось, всем уже плевать и разбираться никто не хочет.
Обрати внимание, какое фото они ставят на главную - где Мбаппе выставлен симулирующим.
Барселоне показалось что Атлетико ни так мяч ввёл и нытье уже 4 дня начиная от игроков и болельщиков и заканчивая тренером и руководством клуба и подали жалобы 2-3 в УЕФА.
а "нытье" не только по поводу пенальти, которое по букве закона пенальти, но и по поводу фолов без жк от игроков атлетико
А Мбаппе желтую дали....