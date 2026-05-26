  • «Краснодару» и «Локомотиву» интересен Самородов. У вингера «Ахмата» 11 (5+6) очков в сезоне РПЛ («Мутко против»)
«Краснодар» и «Локомотив» интересуются Самородовым.

Максим Самородов может покинуть «Ахмат».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», интерес к 23-летнему вингеру проявляют несколько клубов РПЛ, в том числе «Краснодар» и «Локомотив». Также есть информация о заинтересованности «Спартака», но другие источники ее не подтверждают. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Самородов провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, став лучшим ассистентом команды из Грозного. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Комментарии

Сейчас как и за Садулаева загнут ценник и по итогу останется в Ахмате, а через сезон никому не будет интересен))
Ну нет, Самородов вроде в порядке и нет на горизонте причин сильно сбавлять
А помнишь как Агаларов став лучшим снайпером РПЛ забив 20 мячей за Уфу распорядился своей карьерой? Не знаю, что у него за агенты, но неужели никто кроме чеченцев не предложил играть у себя? Ахмат кладбище подобных талантов...
Самородов вообще удивительная находка Ахмата, давно я не видел футбиков у нас одновременно и с техникой и с конкретикой в атаке. я бы его с Караденизом сравнил, наверное
Черчесовский багаж из Казахстана
Он и в прошлом году заслуживал что-то более амбициозное, чем Ахмат. Техничный, смелый.
с * ка , а из Актобе его нельзя было купить? Нужно было тянуть до того, как он в Ахмате заиграет? Он и в Актобе отлично играл. Когда идиоты в руководстве сидят, это неудивительно.
Ну им и тогда интересовались. А из чемпионата Казахстана не так много людей в РПЛ заиграло
В Локо поверю, да с Локо я ща в любой трансфер поверю...
А почему Мутко против?
Ожидаемо. Краснодару нужны игроки с паспортом в атаку. Самородов добавит вариативности, может играть на разных позициях в нападение, да и с техникой нет проблем.
Технически он не попадает пока под лимит, но он казах, а не россиянин))
очент хороший игрок для нас это усиление для быков
Почему 5+6 статистику рисуют ему? У Самородова 6 передач только в 2026 году, так он ещё 4 отдал в первом круге в 2025ом. 5+10, на спортсе ошибка как в карточке игрока так и в статье.
Он правый вингер.
В Краснодаре у Виктора Са закончился контракт, его не продлили (хотел уйти ещё в прошлом году), Батчи уйдёт на левый край атак (на родную позицию где ранее и играл поочерёдно с Олусегуном который вернётся).
А вот справа у Краснодара остаётся только Босселли (хотя ему лучше бы ближе к центру а не на бровке) и Мозес (которого уже переформатировали в форварда на подмену Кордобе).
Вместо Гонсалеса на правый фланг обороны уже купили Ваханию (Петрову 355лет и даже если вылечится то пора заканчивать) а Пальцев это всё же ЦЗ.
Так что правую бровку закрыть связкой Вахания-Самородов не самый худший вариант.
Ценник будет ого-го!
Ахмат поставил цель себе и Черчесову построить топ клуб. Не будут они просто так ведущего игрока продавать
Очень на это надеюсь. А то ишь замахнулись. То Садулаева,то Самородова. Лучше бы Уциева нафиг забрали😂
