«Краснодару» и «Локомотиву» интересен Самородов. У вингера «Ахмата» 11 (5+6) очков в сезоне РПЛ («Мутко против»)
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», интерес к 23-летнему вингеру проявляют несколько клубов РПЛ, в том числе «Краснодар» и «Локомотив». Также есть информация о заинтересованности «Спартака», но другие источники ее не подтверждают.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Самородов провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, став лучшим ассистентом команды из Грозного. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Он правый вингер.
В Краснодаре у Виктора Са закончился контракт, его не продлили (хотел уйти ещё в прошлом году), Батчи уйдёт на левый край атак (на родную позицию где ранее и играл поочерёдно с Олусегуном который вернётся).
А вот справа у Краснодара остаётся только Босселли (хотя ему лучше бы ближе к центру а не на бровке) и Мозес (которого уже переформатировали в форварда на подмену Кордобе).
Вместо Гонсалеса на правый фланг обороны уже купили Ваханию (Петрову 355лет и даже если вылечится то пора заканчивать) а Пальцев это всё же ЦЗ.
Так что правую бровку закрыть связкой Вахания-Самородов не самый худший вариант.