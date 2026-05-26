«Краснодару» и «Локомотиву» интересен Самородов. У вингера «Ахмата» 11 (5+6) очков в сезоне РПЛ («Мутко против»)

«Краснодар» и «Локомотив» интересуются Самородовым.

Максим Самородов может покинуть «Ахмат ».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», интерес к 23-летнему вингеру проявляют несколько клубов РПЛ, в том числе «Краснодар » и «Локомотив ». Также есть информация о заинтересованности «Спартака », но другие источники ее не подтверждают.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Самородов провел 29 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, став лучшим ассистентом команды из Грозного. Подробную статистику игрока можно найти здесь .