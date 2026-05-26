Боярский о Соболеве: «Настоящий голеадор. Хоть и были промахи, его игра заслуживает особого внимания. Отмечу Ерохина, всегда забивает самые нужные голы»

Боярский о Соболеве: настоящий голеадор.

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита » Михаил Боярский отметил игру Александра Соболева в минувшем сезоне.

«Зенит» в прошедшем сезоне стал чемпионом России. Форвард сине-бело-голубых Соболев в 28 матчах турнира забил 10 мячей, семь из них – в весенней части.

– Сезон замечательный. Конечно, он был тяжелым, не без проблем, но мы верили и знали, что «Зенит» станет чемпионом. Теперь ждем победы в суперматче – в Суперкубке над «Спартаком».

– Поражение «Краснодара» от «Динамо» стало ключевым в борьбе за золото этой весной?

– Отчасти. «Краснодар » устал, выдохся в концовке сезона, не хватило им силенок.

– Как вам игра Александра Соболева?

– Хоть у него и были промахи, его игра заслуживает особого внимания, он настоящий голеадор. Отмечу Александра Ерохина , он молодец, всегда выходит вовремя и забивает самые нужные голы, – сказал Боярский.