Пике верит в победу «Мадрида» над «Баварией». «Сливочные» могут войти в особый режим ЛЧ

Совсем скоро болельщики увидят европейское класико – «Мадрид» и «Бавария» уже провели рекордные для Лиги чемпионов 22 встречи. Мюнхенцы заняли второе место по итогам лигового этапа, а в 1/8 разгромили «Аталанту» с суммарным счетом 10:2 – многие называют команду Венсана Компани фаворитом всего турнира.

А вот Жерар Пике считает, что Рекордмайстер вновь не справится с «королевским клубом». Легенда «Барсы» поделился с испанским стримером своим взглядом на расстановку сил в противостоянии:

«Слушай, «Мадрид» умеет входить в особый режим. Этот режим называется: «Я не представляю, во что вообще я играю, но я побеждаю». Вот такой режим».

Жерар считает, что такой режим подопечные Альваро Арбелоа уже показали в противостоянии с «Ман Сити»:

«Первый матч я не смотрел, зато видел ответную игру. Если бы не красная карточка, «Мадрид» бы всей командой всю игру сидел в глухой обороне и все равно прошел бы дальше».

