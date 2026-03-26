Бэйл собрал команду из лучших одноклубников. Лишь один не из «Мадрида»

Гарет Бэйл давно повесил бутсы на гвоздь и теперь часто мелькает в роликах спортивных блогеров. Валлиец за свою карьеру делил поле с величайшими игроками поколения, Гарет смог выбрать из них 11 лучших:

«Голкипером выберу Тибо Куртуа. Правый защитник –Кайл Уокер, наверное. У него очень хорошая карьера, он до сих пор играет. Центральными защитниками будут Серхио Рамос и Рафа Варан – у них был отличный дуэт в «Мадриде». Пришлось оставить в стороне нескольких великолепных игроков, например, Пепе и Ледли Кинга. 

Левым защитником выберу, наверное, Марсело. Он был хорош и в атаке, и в обороне. Бразилец, немного напоминающий Роберто Карлоса. В центре будет троица «Мадрида» – Каземиро, Кроос и Модрич.

Нападающим будет Бензема. Слева в нападении сыграет Роналду. И если я не стану выбирать себя, назову Азара. Да, когда я был в «Мадриде», у него было не самое лучшее время, но на других этапах карьеры он был невероятен».

Как вам выбор Гарета?

