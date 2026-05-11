  Мостовой о том, что «Балтика» лишилась шансов на бронзу: «О чем я и говорил весь год, когда кто‑то их расхваливал с пеной у рта, слушать было противно. Молодцы, что так долго продержались»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Балтика» потеряла шансы на бронзу Мир РПЛ.

В 29-м туре команда Андрея Талалаева уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. Калининградцы не смогут подняться выше 4-го места в турнирной таблице. 

– «Балтика» вылетела из борьбы за бронзу.

– О чем я и говорил на протяжении всего года, когда кто‑то расхваливал [«Балтику»] с пеной у рта, слушать было противно. Они молодцы, держались, но я говорил: «Давайте посмотрим конец». Мы сейчас видим это.

Еще повезло, что ЦСКА этот отрезок плохо провел, а так бы ЦСКА их обогнал, и «Рубин» мог догнать. Молодцы, что продержались столько времени, – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
По делу хвалили. Чего противного то?
Ответ Bartez1986
Что не Мостового хвалили
Ответ fussballer
Когда играл хвалили, причём в Испании.
Подлец - Радимов,
Бездельник - Мостовой
кто же трус из заявления Талалаева🤔
Ответ Покерный Футбол
Трус - Журавель
Ответ Nogoi89
К нему и первые два определения вполне подошли бы
«Давайте посмотрим конец».
...
Давайте не будем. И уберите детей от комментариев Мостового)
Говорит Мостовой с пеной у рта)))
Но Талалаев же "футбольный человек". Тут-то чем Царю без царя в голове не угодили?
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Тем, что не он Балтику возглавляет. Так бы уже за чемпионство боролись с таким тренерским гением
Саша, так это противно удобно: давайте посмотрим.
А взять Лестер? Давайте посмотрим, потом превратится в какая случайность!?
Тут скорее эффект неожиданности. В следующем году Балтика будет играть посредственно и уволит Талалая.
Тогда мостовой говорит: ... - о чём я говорил...
то ветка становится интереснее. Ещё пост, нужно закончить фразой: - в футболе всё давно придумано...
Бл**ь зачем так унижаться …
Так все равно Балтика прыгнула выше головы. Талалаев нормально выстрелил с Балтикой. Другое дело у него фляга засвистела весной ожидаемо. Но это уже другой разговор
