Мостовой о том, что «Балтика» лишилась шансов на бронзу: «О чем я и говорил весь год, когда кто‑то их расхваливал с пеной у рта, слушать было противно. Молодцы, что так долго продержались»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, что «Балтика» потеряла шансы на бронзу Мир РПЛ .

В 29-м туре команда Андрея Талалаева уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. Калининградцы не смогут подняться выше 4-го места в турнирной таблице.

– «Балтика» вылетела из борьбы за бронзу.

– О чем я и говорил на протяжении всего года, когда кто‑то расхваливал [«Балтику»] с пеной у рта, слушать было противно. Они молодцы, держались, но я говорил: «Давайте посмотрим конец». Мы сейчас видим это.

Еще повезло, что ЦСКА этот отрезок плохо провел, а так бы ЦСКА их обогнал, и «Рубин » мог догнать. Молодцы, что продержались столько времени, – сказал Мостовой.