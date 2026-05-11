«Оренбург» избежал стыковых матчей и остался в РПЛ. Команда Ахметзянова сыграет с «Краснодаром» в 30-м туре

«Оренбург» сохранил прописку в РПЛ.

«Оренбург» останется в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/26.

Команда тренера Ильдара Ахметзянова 10 мая дома обыграла «Крылья Советов » (1:0).

Сегодня «Акрон », идущий 13-м, проиграл «Ростову» (1:3), который гарантировал себе место в Премьер-лиге. В 30-м туре «Акрон» (27 очков) встретится с «Крыльями» (29) – обе команды идут ниже «Оренбурга » (29) и не смогут вместе обогнать команду из Оренбургской области.

Таким образом, «Оренбург» избежал стыковых матчей и выступит в РПЛ-2026/27. В заключительном матче сезона команда в гостях сыграет с «Краснодаром», ведущим борьбу за титул с «Зенитом».