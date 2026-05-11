  • «Оренбург» избежал стыковых матчей и остался в РПЛ. Команда Ахметзянова сыграет с «Краснодаром» в 30-м туре
«Оренбург» избежал стыковых матчей и остался в РПЛ. Команда Ахметзянова сыграет с «Краснодаром» в 30-м туре

«Оренбург» сохранил прописку в РПЛ.

«Оренбург» останется в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/26.

Команда тренера Ильдара Ахметзянова 10 мая дома обыграла «Крылья Советов» (1:0).

Сегодня «Акрон», идущий 13-м, проиграл «Ростову» (1:3), который гарантировал себе место в Премьер-лиге. В 30-м туре «Акрон» (27 очков) встретится с «Крыльями» (29) – обе команды идут ниже «Оренбурга» (29) и не смогут вместе обогнать команду из Оренбургской области.

Таким образом, «Оренбург» избежал стыковых матчей и выступит в РПЛ-2026/27. В заключительном матче сезона команда в гостях сыграет с «Краснодаром», ведущим борьбу за титул с «Зенитом».

«Зенит» уже точно чемпион?26904 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
При Ахметзянове стали прямо эффективно и эффектно играть. Заслуженно остались в Премьер-лиге. Первая лига открывает нам тренеров хороших, ну а что лучшая лига мира!
Ответ Тралл из Питера
Эффектности у них и раньше хватало. Но в обороне играли просто швах. Ахметзянов добавил баланса и системности. Команда сразу заиграла сильнее. Причем у Оренбурга неплохая скаутская служба, если летом смогут привезти игроков под тренера, в следующим сезоне могут стать большим открытием.
Ответ Тралл из Питера
Комментарий скрыт
Акрон-Ротор, Динамо Мх-ла-Урал, вот так заруба будет в переходных
Ответ InShaker
надеюсь, Спартак не поменяет пары
Ответ InShaker
Главное чтоб без клоунады как в прошлом году.
И Ростову и Оренбургу в последнем туре не нужно ничего уже, а это значит практически гарантированные победы будут и у Зенита, и у Краснодара. Сегодня решается судьба золота в Москве.
Ответ Mi}{AH
Ну в общем да.
Ответ Mi}{AH
По разному может быть, Оренбург и Ростов без груза ответственности уже, могут и устроить на последок в этом сезоне веселье.
Тот же Ростов рубился в Питере в последнем туре 2 года назад. Сейф Акинфеева на последних минутах с немотивированным соперником, когда Ростов чуть не дожал.
В той же Германии и Дортмунд, и Байер, и Шальке сливали салатницу Баварии в последнем туре.
Рано или поздно Ахметзянов возглавит топ-клуб. Хороший тренер
Оренбург при Ахметзянове, это команда не для борьбы за выживание, а вполне себе крепкий середняк. Надеюсь, что летом сильно не поредеет состав. Хочется посмотреть, что будет у Ахметзянова в полном сезоне
Ахметзянов отличный тренер. Сделал себя сам. Желаю ему однажды возглавить сборную России.
Ильдар Раушанович, мое почтение, во время лысого портача был уверен что вылетим. Теперь нужно привезти какого нибудь забивного латиноса, потому что атака слаба для рпл, надеюсь газпром раскошелится, не все в одного вялого гегемона вкладывать
Ответ Денис Артаньянов
Рофлишь?) Атака наоборот сильная сторона команды, просто не хватает цн хорошего. Быстрого. Савельев это вообще ту матч
Ответ Роман Грожан
Я про завершителя, да. Моменты создают хорошие
Значит мотивации ноль будет, соответственно быки их от +3 вынесут. Сегодня они минимально очистят Петровский парк от мусора и чемпионы. Штош. Сами виноваты . надеюсь, что в следующем сезоне нас ждет полная пересборка команды во главе с новым тренером. Ибо СБС- достал всех.
Ответ Пугливый Кот
Но, но, Оренбург тоже вроде газовая команда, так что могут и постараться помочь старшему брату, Краснодару не стоит расслабляться.
Ответ sergey2
Так "помогли", что победили не так давно — без того поражения Зенит бы имел перевес по очкам
Посыл Спортса - судьба чемпионства решается сегодня вечером
Оренбург и Ростов обеспечили себе прописку в РПЛ теперь будут ждать стимулирующего предложения от Зенита и Краснодара.
