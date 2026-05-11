  • Шнякин о «Кофемании»: «1200 за чаек с медом, серьезно? Кажется, понял, почему футбики там лица бьют 🥲»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин удивился ценам в сети ресторанов-кофеен «Кофемания».

«Впервые за сколько-то лет зашел в «Кофеманию», травяного чайку с медом бахнуть перед эфиром (хронический тонзиллит не отпускает).

Вот насколько я транжира, финансовый ######### (разгильдяй) и редко парящийся… Но 1200 за чаек с медом? :) Серьезно?

Кажется, понял, почему футбики в «Кофемании» лица бьют 🥲», – написал Шнякин.

Хронология конфликта Смолова в «Кофемании»

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
108 комментариев
Даже эта шутка, и та тупая.
Ну зато не смешная.
Какой человек, такая и шутка.
Хочется бить лицо за "футбик" в значении футболист
+++
Ладно ещё в значении футбол, хотя тоже так себе
ну он же не про Тьерри Анри и не про Луку Модрича сказал что он футбик. а всего лишь про Смолова
Как 40-летний мужик может говорить такие слова как "футбик"?
Ну тебе ведь ничего не мешает писать «мужик», а не «мужчина», например.
Тебе 36 лет, а ты пишешь "где бы был МЮ без уэба", " чел", "зашквар", коверкаешь фамилию Шешко " Шишка"
Ничего не щелкает внутри?
Футбик - это футбол. Когда-нибудь эти неучи это поймут.
Они комментируют футбол, им необязательно разбираться в нем и во всем, что с ним связано)
Это сленг матч тв чтобы их 8клашки смотрели ,а то рейтинги совсем на нуле
Меня все эти денежные мешки всегда забавляли. Ну вы хотите кафе с хорошим видом, что б внутри всё было с иголочки. Что б персонал был дружелюбный, а не озлобленный, думая, как доживёт до следующей зп. Да и публику нужно соответствующую по соседству. А не чтоб работяга с завода зашёл кофейку попить. С каких средств предприниматель вам должен это дать? С платой за аренду, за содержание. С постоянным ростом цен, санкциями? Скорее к вам вопросы. Что вам платят за болтовню, когда врачи, учителя, да даже детские тренера получают копейки. Это вас наверное не смущает. 🤷🏻
Все верно, чай и мед тут роли не играют. Ценник отсекает определенную часть аудитории, вот и все.

Что касается матчТвшного персонажа, это очередная неумная шутка чтобы попасть в новомодный тренд "ближе к народу"
"А вы знаете, что Крамер додумался до того, что потребовал камеру-одиночку? Решил, что это курорт. Сопот!"
В кофемании подают чаек? А альбатросов там случайно нет? В русском языке есть буква Ё. Она наверное не просто так придумана, а чтоб ей пользовались хотя бы тогда, когда без этой буквы получается совершенно другое слово.
Похожу на какую-то «креативную» рекламу, чтобы любая начинающая тарелочница знала, где можно встретить перспективного оленя или даже целого «футбика»🤦‍♂️
Довольно забавно позиционирование сетевой «Кофемании» как элитного заведения «для богатых», хотя в Москве полно ресторанов, куда как более соответствующих.
каждый раз, когда на спорце заходит разговор о Кофемании, с какой-то пыльной полки достаётся коммент, каждый раз немного измененный, что это идеальное место для бизнес-завтрака с контрагентами за счёт компании. послушать этих людей, так вся жизнь Москвы состоит из бизнес-завтраков с контрагентами. не знаю, за почти 28 лет в Мск ни разу не был в этой "Кофемании", для меня кофе за 500+₽ банально западло, каким бы ни был доход. хожу иногда в Кофикс, там норм, рекомендую)
Так очевидно что в такие места ходят лишь для желания побыть среди "илиты", и повысить своё эго. большие ценники там для отсева простого люда
