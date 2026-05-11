Ренато Гойкович: «В России намного дешевле, чем в Европе. В «Оренбурге» снимал квартиру за 37 000, такси – 250 рублей за 7-8 км. В Боснии коммуналка 150 евро»
Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил цены в России и Европе.
«Когда я приезжал в Россию в первый раз, там все было действительно намного дешевле, чем в Европе. Но потом, когда политическая ситуация начала меняться, цены тоже подросли.
Но я отлично помню, что когда играл в «Оренбурге», снимал квартиру за 37 тысяч рублей. Новая нормальная квартира. Такси – 250 рублей за 7-8 километров! В России намного дешевле, чем в Европе.
У меня нет газа, отопление идет от электричества, есть теплые полы. И зимой электричество выходит где-то на 120 евро. Вода обходится недорого, 6-7 евро максимально. И в общей сложности выходит где-то 150 евро [за коммунальные услуги]. Но это в Боснии, в Хорватии все намного дороже. Там и зарплаты выше, чем у нас, цены также выше», – рассказал играющий за «Сараево» Гойкович.
Я такие цены и в Москве помню.
А ещё помню сигареты Парламент и пиво Хайнекен по 30 рублей. А ещё вот это вот моё любимое. На заправке даёшь тыщу, говоришь до полного и возвращаешься за сдачей!!!
Рестораны, барбершопы и услуги в целом плюс-минус одинаково стоят с Москвой. Продукты, если местные, то почти всегда дешевле. Одежда европейских брендов дешевле. Техника плюс-минус одинаково. В РФ сейчас много везут по параллельному импорту, так что бывают интересные предложения.
Но главное, конечно, месторасположение страны - на протяжении всей истории торговый перекресток
В Северной Осетии или Абхазии такое невозможно, к сожалению