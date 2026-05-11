Ренато Гойкович: «В России намного дешевле, чем в Европе. В «Оренбурге» снимал квартиру за 37 000, такси – 250 рублей за 7-8 км. В Боснии коммуналка 150 евро»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил цены в России и Европе.

«Когда я приезжал в Россию в первый раз, там все было действительно намного дешевле, чем в Европе. Но потом, когда политическая ситуация начала меняться, цены тоже подросли.

Но я отлично помню, что когда играл в «Оренбурге», снимал квартиру за 37 тысяч рублей. Новая нормальная квартира. Такси – 250 рублей за 7-8 километров! В России намного дешевле, чем в Европе.

У меня нет газа, отопление идет от электричества, есть теплые полы. И зимой электричество выходит где-то на 120 евро. Вода обходится недорого, 6-7 евро максимально. И в общей сложности выходит где-то 150 евро [за коммунальные услуги]. Но это в Боснии, в Хорватии все намного дороже. Там и зарплаты выше, чем у нас, цены также выше», – рассказал играющий за «Сараево» Гойкович.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
...
Я такие цены и в Москве помню.
А ещё помню сигареты Парламент и пиво Хайнекен по 30 рублей. А ещё вот это вот моё любимое. На заправке даёшь тыщу, говоришь до полного и возвращаешься за сдачей!!!
Конечно, когда ты миллионер - это копейки. А медианная зарплата в Оренбурге - почти как вся твоя квартира - 50 тысяч в месяц.
Сравнил Боснию и государство у которого вся таблица менделеева есть по природным ресурсам
Есть , да не про Вашу честь )
У меня коммуналка 12 тыс. в Нижнем, это 135 евро по сегодняшнем курсу, настолько ли драматична разница?
У меня 5к в Нижнем
так это за 3-комнатную у тебя
Человек сказал, что ему в России было комфортнее, чем в Европе. Ну и что? Почему у многих такая нервная реакция? Он же не про вас, а про себя написал. Неужели у кого то матрица ломается?
Именно так. В их картине мира с их промытыми мозгами в России всё плохо (вот буквально всё и хуже быть не может), а где-то там все правильно и всё хорошо.
мозги тех кто упрекают других в промытости и чаще всего не менее промыты. Только там надо с другой стороны
Тут оспорят любое высказывание. Не важно какой оно полярности будет.
Чушь сказал. В РФ сильно дешевле только бензин, крепкий алкоголь и табак. В Европе сопоставимо только на Северном Кипре (там нулевые акцизы). Из Лимассола многие к туркам специально ездят.
Рестораны, барбершопы и услуги в целом плюс-минус одинаково стоят с Москвой. Продукты, если местные, то почти всегда дешевле. Одежда европейских брендов дешевле. Техника плюс-минус одинаково. В РФ сейчас много везут по параллельному импорту, так что бывают интересные предложения.
Непризнанное государство со своими законами и правилами )
Но главное, конечно, месторасположение страны - на протяжении всей истории торговый перекресток
В Северной Осетии или Абхазии такое невозможно, к сожалению
Нет конечно. Барбершопы, рестораны, услуги, продукты, всё дороже в Европе. Ну а если конкретно Москву сравнивать, то только со столицами, типо Лондона, Милана и тд. Там цены такие, что у тебя дыбом волосы встанут.
Сравнивать Европу с жизнью в Оренбурге - такое себе. 37 тысяч рублей в месяц - это аренда дорогой квартиры в Оренбурге, сопоставимой с медианной заплатой в тот период. А указанных цен на такси даже в Оренбурге давно уже нет
Дак и в городах федерального значения КУ при площади квартиры 80+ метров зимой за 10 переваливает.
вот именно что 80 квадратов зимой
Ха. Ха. Ха. Летом 1991 года, еще при совецкой власти, до путча, я в Москве мог на поганый доллар, совершенно официально обменяв его на полновесные советские рубли, купить на государственной заправке 80 (восемьдесят!) литров 95-го бензина.
До работы 2.5 км, такси от 450 до 1000+ в зависимости от времени суток и дня
