Ренато Гойкович: «В России намного дешевле, чем в Европе. В «Оренбурге» снимал квартиру за 37 000, такси – 250 рублей за 7-8 км. В Боснии коммуналка 150 евро»

Гойкович: в России намного дешевле, чем в Европе.

Бывший защитник «Оренбурга » Ренато Гойкович сравнил цены в России и Европе.

«Когда я приезжал в Россию в первый раз, там все было действительно намного дешевле, чем в Европе. Но потом, когда политическая ситуация начала меняться, цены тоже подросли.

Но я отлично помню, что когда играл в «Оренбурге», снимал квартиру за 37 тысяч рублей. Новая нормальная квартира. Такси – 250 рублей за 7-8 километров! В России намного дешевле, чем в Европе.

У меня нет газа, отопление идет от электричества, есть теплые полы. И зимой электричество выходит где-то на 120 евро. Вода обходится недорого, 6-7 евро максимально. И в общей сложности выходит где-то 150 евро [за коммунальные услуги]. Но это в Боснии, в Хорватии все намного дороже. Там и зарплаты выше, чем у нас, цены также выше», – рассказал играющий за «Сараево » Гойкович.